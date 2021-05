Sarà il trend dell’estate. Capelli liscissimi per un effetto molto definito. Possiamo approfondire leggendo al seguente link il tipo di piega che torna di tendenza nella prossima stagione estiva e manda in pensione le onde morbide per una capigliatura perfetta e stiratissima.

Solo che faremo più lavaggi e shampoo frequenti. Sappiamo bene, però, che l’utilizzo della piastra con particolare frequenza non è consigliato. Nel tempo può danneggiare il pigmento del capello. Soprattutto se dimentichiamo di proteggerlo con oli e prodotti specifici.

C’è un modo per ottenere l’ambito risultato senza trascorrere tempo in bagno con la piastra. Il trucco si compone di tre passaggi. Quindi, sveliamo il segreto per un liscio perfetto senza l’uso della piastra per un risultato professionale a prova di star per capelli sani e luminosi.

Una buona maschera

Innanzitutto, partiamo dallo shampoo. In particolare dalla maschera. Dovrà traghettarci verso il nostro liscio senza piastra. Possiamo prepararla noi.

Misceliamo tre cucchiai di latte di cocco, uno di olio di cocco e uno di olio di lino. Mescoliamo bene e passiamo con un pettine sui capelli avendo cura di non partire dalla radice. Lasciamo agire per dieci minuti e poi procediamo con un abbondante risciacquo.

Semi di lino su capelli asciutti

Sveliamo il segreto per un liscio perfetto senza l’uso della piastra per un risultato professionale a prova di star per capelli sani e luminosi considerando un altro aspetto. L’uso dell’olio di semi di lino.

Possiamo utilizzarne poche gocce sui capelli asciutti. Si tratta di un ottimo ristrutturante ma anche di un anti crespo collaudato e utilizzatissimo.

La piega

Se non abbiamo un capello liscio naturale ci tocca utilizzare il phon. Anche d’estate. Tamponiamo molto bene i capelli bagnati e iniziamo ad asciugare.

È importante il tipo di spazzola. Dovrà essere larga e tonda. Avvolgiamo le ciocche e iniziamo ad asciugare dalla radice fino alle punte.

Se applichiamo questi tre passaggi riusciamo a brevettare il nostro segreto personale per un liscio perfetto. Senza piastra. Anche d’estate.