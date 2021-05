Alcune star si sono presentate nelle occasioni di grande visibilità mondiale con un liscio perfetto. Stiratissimo, lucente. Dove nulla è lasciato al caso.

Un vero colpo di testa dopo intere stagioni spese ad elaborare le onde morbide sulla chioma. Che, badiamo bene, probabilmente non spariranno del tutto. Almeno, non subito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Intanto pochi conoscono il tipo di piega che torna di tendenza nella prossima stagione estiva e manda in pensione le onde morbide per una capigliatura perfetta e stiratissima. E Noi di ProiezionidiBorsa ne parliamo di seguito.

La tendenza da Oltreoceano

A sorprenderci con il nuovo look sono state star del calibro di Jennifer Lopez e Beyoncé che nelle ultime, recenti apparizioni pubbliche si sono presentate con l’ultra liscio. E prontamente i maggiori coolhunter (scopritori di tendenze) hanno recepito e rilanciato il messaggio.

Le due super star hanno deciso per la riga centrale e il liscio tiratissimo con capelli preferibilmente lunghi. È anche un modo per esaltare il colore che, a questo punto, dovrà essere curatissimo e luminoso. Preferibilmente senza ricrescita, soprattutto se bianca. Vista l’estate alle porte, le nuance tenderanno sempre di più al chiaro.

Possiamo approfondire ed ecco il trucco per decolorare i capelli con un olio nutriente e ristrutturante.

Il significato del liscio

Le tendenze non sono mai frutto del caso. E pochi conoscono il tipo di piega che torna di tendenza nella prossima stagione estiva e manda in pensione le onde morbide per una capigliatura perfetta e stiratissima.

Di solito le mode riflettono uno stile, interpretano e fiutano un mutamento sociale o, ancor di più, provano a fomentarlo. Il liscio perfetto, non naturale ma voluto, indica solitamente la volontà di tranquillizzarsi. Di dare un taglio, simbolico s’intende, col passato.

Un cambiamento rispetto ad uno stile di vita più movimentato che adesso cerca maggiore stabilità e ordine. Il liscio potrebbe rappresentare un modo per restituire a noi stesse un’idea di calma.

Quindi non ci resta che riorganizzarci e pensare che tra i vari look che possiamo sfoggiare quest’estate, anche il liscio compatto può essere una valida scelta. Decisamente cool (alla moda), capace di riscuotere larga approvazione.