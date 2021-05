Il calcare è uno dei drammi di tutte le casalinghe. Le incrostazioni su sanitari, box doccia e lavandini spesso rappresentano un tormento. Richiedono olio di gomito, costanza e l’uso di prodotti (naturali o chimici) specifici. Per ridurre la fatica, possiamo pensare al modo per prevenire, nei limiti del possibile, la formazione di calcare.

Le cause

Il motivo dell’incresciosa situazione è dovuto all’acqua dura. Che contiene, cioè, elevate quantità di calcio, magnesio. E altri minerali. Per questo lascia residui sulle superfici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Il fattaccio non è solo estetico perché il deposito avviene anche nelle tubature, su pelle e capelli. Cosa fare allora? Pochi conoscono questi semplici trucchi per prevenire la formazione di calcare in bagno e cucina così da ridurre di molto il problema che tormenta tutte le casalinghe.

I rimedi

La soluzione per eccellenza è quella di dotarsi di un addolcitore e farlo installare da un idraulico. Ma i costi possono anche sfiorare 1.000 euro.

In mancanza, possiamo utilizzare delle soluzioni fai-da-te che ci aiutano nella prevenzione. Partiamo dalla più banale. Asciughiamo sempre le superfici con un panno apposito. In bagno e in cucina. Soprattutto tale azione deve essere svolta da tutti i componenti della famiglia. Altrimenti, serve a poco. È un gesto semplice. Ma se praticato sempre, riduce di molto il rischio incrostazioni.

Una goccia di aceto

Pochi conoscono questi semplici trucchi per prevenire la formazione di calcare in bagno e cucina così da ridurre di molto il problema che tormenta tutte le casalinghe. E pochi pensano all’aceto. Per la rubinetteria del bagno possiamo usare acqua e aceto. Ogni tanto. Testiamo sempre prima su un angolo della rubinetteria, prima di procedere.

Se le macchie ostiche, invece, si sono già formate possiamo usare una soluzione formata da aceto e limone da versare direttamente sulla macchia. Anche la coca cola e il borace sono degli ottimi rimedi. Ma noi dobbiamo prevenire. E agire a monte.

Nella doccia

Per contrastare la formazione di calcare nel box doccia, possiamo dotarci di un tergivetro da passare sulle superfici dopo l’utilizzo.

Altro segreto è quello di spruzzare una soluzione di acqua, aceto e limone subito dopo la doccia. Se lo facciamo con regolarità riusciamo a “rompere” la durezza dell’acqua. Forse non risolveremo del tutto, ma la quantità di calcare che si va a depositare risulterà notevolmente ridotta. Pochi conoscono questi semplici trucchi per prevenire la formazione di calcare in bagno e cucina così da ridurre di molto il problema che tormenta tutte le casalinghe .