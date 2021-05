Denti sempre bianchi e liberi da tartaro e carie sono sinonimo di una dentatura perfetta. E sappiamo bene che il lavoro comincia da casa. È impossibile avere bei denti se non ce ne prendiamo cura. Lavandoli con lo spazzolino e usando un buon dentifricio. Lavandoci i denti tutti i giorni abbiamo sicuramente notato un particolare. Sia negli spazzolini manuali classici che in quelli elettrici. C’è sempre qualche setola colorata, ma come mai? È solo una questione estetica o si nasconde una funzione precisa?

Una guida per la quantità di dentifricio

In realtà le setole colorate hanno due funzioni ben precise. È vero che esistono spazzolini con le setole tutte monocolore. Ma spesso si tratta di spazzolini più economici, o da viaggio. Che vengono usati solo in caso di necessità. La maggior parte degli spazzolini in commercio ha sempre qualche setola colorata. Questo perché le setole colorate posso farci da guida per la quantità di dentifricio da usare. E ci dicono in che punto applicarlo. Un ottimo modo per risparmiare tempo, soldi e lavarci i denti in modo efficiente.

Molti non lo sanno ma ecco perché alcune setole dello spazzolino sono colorate e il motivo è incredibile

Ma hanno anche un’altra funzione, che è quella principale. Osservando le setole colorate possiamo capire quando è il momento di sostituire il nostro spazzolino! Già, man mano che usiamo lo spazzolino queste setole si scoloriranno. E notando il cambio di colore possiamo accorgerci che è il momento di sostituire lo spazzolino. Le linee guida dell’American Dental Association ci dicono di sostituirlo ogni tre/quattro mesi al massimo. Ma non è semplice ricordarsi quando l’abbiamo cambiato l’ultima volta. In questo modo non sbaglieremo più!

Quindi, molti non lo sanno ma ecco perché alcune setole dello spazzolino sono colorate e il motivo è incredibile. Un pensiero in meno. Da ora in poi guarderemo sempre le setole colorate. E quando saranno sbiadite sapremo subito che è il momento di comprare uno spazzolino nuovo!