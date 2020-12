Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quante volte le donne sono giù di morale e hanno l’animo a pezzi. Queste spiacevoli condizioni si sono vissute soprattutto in questo periodo di coronavirus chiusi in casa e privati delle solite abitudini. Ma non bisogna abbattersi definitivamente perché ora sveliamo cosa fare per portare gioia nella vita restando tra le mura domestiche.

Le donne per riacquistare lo spirito giusto devono mettersi ai fornelli perché è un vero toccasana per l’animo. Preparare piatti e dedicare il proprio tempo libero alla cucina aiuta tantissimo.

Il report

Questo spunto parte dal report di Qvc redatto in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Bonsai. La ricerca ha coinvolto donne italiane, giapponesi e tedesche.

Scorrendo le pagine del report, si nota, come le donne abbiano acquisito maggiore confidenza con le tecnologie. A tutto vantaggio della vita sui social che ne è risultata arricchita.

Donne tecnologiche

Videochiamate con amici, parenti hanno alleviato le difficoltà psicologiche dovute all’emergenza sanitaria. Il ricorso ai social sarà ancora più preminente per le prossime festività natalizie, le donne hanno già programmato appuntamenti digitali per mantenere vive le relazioni.

Tanto movimento fa bene alla mente

Un’altra cosa da fare per portare gioia nella vita è fare movimento. L’attività fisica, attraverso lezioni e video tutorial ha rimesso in sesto l’animo femminile.

Le più avanti in età, però, preferiscono fare passeggiate all’aria aperta. Le donne, però, durante il lockdown hanno trascorso il proprio tempo guardando una serie tv, facendo un bagno tranquillo. In questi giorni, pre-natalizi la voglia di riscoprire la propria casa aumenta. Infatti le donne si dedicano con grande impegno alle decorazioni.

Cosa fare per stare bene con se stessi

Le donne hanno imparato a dedicare più tempo a se stesse. Il piacere di prendersi cura del proprio benessere, indossare qualcosa di bello, truccarsi aiuta a stare bene con se stesse. Inoltre fare acquisti personali oppure per altri ha rappresentato un momento di gioia.

Nonostante il contesto storico non sia dei migliori, le donne hanno molte aspettative per il futuro. Per chi ha ancora il morale sotto i tacchi ha ancora margini per recuperare il tempo perduto. Infine, l’ultimo consiglio, sveliamo cosa fare per portare gioia nella vita: pensare sempre in positivo.