Una torta semplice e gustosa da assaporare a colazione o per merenda.

I suoi ingredienti sono tipici della stagione invernale e per impastarla non occorrono le fruste.

Ecco la torta d’inverno eccezionale semplice morbidissima con tutti i sapori di questa stagione

Ingredienti per uno stampo da 30 x 19 cm

a) 350 g di farina tipo 00;

b) 3 uova;

c) 180 g di zucchero;

d) 110 g di olio di semi;

e) 1/2 cucchiaino di zenzero in polvere;

g) 1/2 cucchiaino di curcuma in polvere;

h) 30 g di uvetta;

i) 1/2 mela;

l) 1/2 pera;

m) 30 g di gherigli di noci;

n) 30 g di mandorle;

o) 30 g di nocciole;

p) 20 g di miele;

q) 1 bustina di lievito in polvere per dolci;

r) 120 g di latte intero.

Per la decorazione utilizzare dello zucchero a velo

Preparazione

Frullare le noci, le mandorle e le nocciole.

Inserire l’uvetta in una piccola ciotola e ricoprirla di acqua tiepida.

Versare in una terrina le uova e lo zucchero. Lavorare fino ad ottenere una consistenza schiumosa.

Aggiungere mescolando l’olio di semi, il latte e per ultimo la farina.

Lavorare il tutto fino ad ottenere una consistenza omogenea.

Inserire il lievito, la curcuma, la cannella, lo zenzero e continuare a mescolare.

Tagliare a piccoli pezzetti la mela e la pera, metterle nell’impasto e mescolare.

Versare l’impasto in una teglia precedentemente foderata con la carta da forno. Cospargerlo con 30 g di frutta secca e metà dell’uvetta rimasta.

Spargere sopra il miele e infornare a 180 gradi in forno statico preriscaldato per 35 minuti. Coprire la torta con un foglio di alluminio e continuare la cottura per altri 10 minuti.

Togliere la torta dal forno, lasciarla raffreddare e cospargerla con lo zucchero a velo, frutta secca tritata e l’uvetta rimasta. Ecco pronta la torta d’inverno eccezionale semplice morbidissima con tutti i sapori di questa stagione.