Il make up non è solo apparenza, ma una vera e propria arte. E visto che in tantissimi ogni giorno spendono minuti e minuti a farsi il trucco, è auspicabile che questo duri il più a lungo possibile. Ma durante il periodo invernale, a causa del tempo, questo diventa ancora più difficile. Perciò, ecco tre segreti che in pochi conoscono per far durare il trucco sul viso più a lungo.

Il primo trucco è scegliere la giusta base

La prima cosa da tenere sempre a mente è che la base giusta aiuterà il trucco a durare di più. Perciò, bisogna avere nella propria trousse i fondotinta adatti alla propria belle. Per chi per esempio ha una pelle grassa, le basi idratanti sono da eliminare. Queste andranno bene solo per chi ha una pelle secca e ha bisogno di donarle colore e lucentezza. Inoltre, per far sì che la base del make up duri più a lungo, bisogna sempre utilizzare un po’ di cipria, che bloccherà la sudorazione del volto.

Non bisognerebbe mai applicare troppo mascara sulle ciglia

Si sa che il mascara ha lo scopo di allungare le ciglia, rendendole bellissime e di impatto. Ma metterne troppo potrebbe avere un effetto controproducente. Gli occhi, infatti, potrebbero non resistere a una quantità eccessiva di rimmel, facendolo colare e rovinando tutto il trucco. Meglio optare, quindi, per un look al naturale. Una quantità contenuta di mascara donerà un effetto naturale all’occhio e durerà tutto il giorno!

Lo spray fissante è l’ultimo passo da compiere per un trucco sul viso che durerà tutta la giornata

Dopo aver seguito tutti i precedenti accorgimenti, c’è solo una cosa che rimane da fare. Ossia, quella di spruzzare del fissante in spray sul volto. Dopo averlo lasciato asciugare per almeno 5 minuti, sarà il momento di uscire. Questo prodotto aiuterà il make up a rimanere perfetto per svariate ore.

