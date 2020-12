Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sulla tavola degli italiani lattuga, songino e insalata non mancano mai. Purtroppo, questi alimenti finiscono dritti nella spazzatura. Il motivo principale è perché non sappiamo come conservarla per più giorni. Invece prevenire l’odiosa foglia nera dell’insalata conservata nel frigo è possibile. In pochi minuti, con questo articolo, spieghiamo come fare. Le foglie delle varie insalate, una volta finite nel frigorifero, diventano spesso e volentieri nere oppure marciscono. Purtroppo quando ciò avviene non c’è rimedio: lattuga, songino e insalata finiscono direttamente nel bidone della spazzatura.

Cosa fare per conservare l’insalata

Perciò per evitare questo gesto sgradevole bisogna seguire tre accorgimenti e alla fine lattuga, songino e insalata non finiscono più nel cestello dell’umido.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Questa verdura viene acquistata indistintamente nei mercati rionali oppure in supermercato. In questa nostra guida utile a conservare bene l’insalata, prendiamo a riferimento la verdura non imbustata.

Prevenire l’odiosa foglia nera dell’insalata conservata nel frigo

Una volta giunti a casa, lavare accuratamente il mazzo di insalata acquistato al mercatino. Purtroppo può capitare di contenere terriccio oppure animaletti. A questo punto, eliminare dal mazzo di insalata il ceppo e le foglie esterne. Quest’ultime possono essere spesso e volentieri rovinate, ingiallite oppure dure. Mangiare queste tipo di foglie non è il massimo per il palato.

Riempire una bacinella d’acqua e immergere l’insalata, lasciandola in ammollo per 15 minuti. Alcune persone consigliano di mettere un mezzo cucchiaio di bicarbonato per una maggiore pulizia. Se manca in casa il bicarbonato non viene la fine del mondo. Basta risciacquare la verdura di nuovo e lasciarla in ammollo per altri pochi minuti.

Il nemico numero uno

L’insalata ha un nemico giurato: l’umidità. Perciò, meglio asciugare l’insalata foglia per foglia onde evitare la formazione di umidità.

Il metodo più veloce è la centrifuga ma purtroppo restano dei residui d’acqua sulle foglie. Meglio prendere un canovaccio e asciugare foglia per foglia in modo da ottenere un risultato certo. A questo serve un contenitore di vetro e asciutto per mettere dentro l’insalata.

Prima di appoggiare l’insalata nel contenitore, mettere un foglio di carta assorbente sul fondo in modo da far assorbire l’eventuale umidità. Prima riporre il contenitore con l’insalata nel frigo, assicurarsi di aver chiuso perfettamente il coperchio.

In questo modo si può prevenire l’odiosa foglia nera dell’insalata conservata nel frigo.