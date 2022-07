Viviamo in una società in cui si è molto attenti alla linea e alla cura del corpo in generale. Scolarizzazione crescente, cambio degli stili di vita e maggiore benessere sono alla base di questo nuovo scenario. Inoltre anche la diffusione della pratica sportiva (partendo dalla semplice scelta tra correre o camminare, per esempio) ha dato il suo contributo.

In sostanza c’è consapevolezza che il benessere psico-fisico è una condizione necessaria, ma non sempre sufficiente, per evitare alcune patologie.

L’importanza di non ingrassare o fare comunque della regolare attività fisica

La Medicina avverte che l’eccesso di peso rappresenta un rischio per la salute. Obesità e sovrappeso spesso si associano a patologie cardiovascolari, ipertensione, diabete e altre malattie croniche. In alcuni casi l’eccesso di peso può associarsi anche ad alcuni tipi di cancro. Riassumendo, all’aumentare del grasso ‘di troppo’ salgono anche i potenziali rischi per la salute.

Il peso ideale è frutto sia di una costante e regolare attività fisica, sia di un’adeguata alimentazione. A tal proposito vediamo di capire quando sarebbe meglio mangiare i carboidrati. Ancora, se il loro consumo a cena farebbe ingrassare oppure no.

Svelato quando sarebbe meglio mangiare i carboidrati tra pranzo e cena per non ingrassare o per gli sportivi

Spesso circolano notizie in merito a questo o quell’alimento o in merito al come, quanto e quando consumare un dato alimento. Di norma l’intento è nobile e teso a ottimizzare il consumo del cibo in chiave salutista.

Tuttavia, a volte non mancano opinioni dibattute come quelle riguardanti il consumo dei carboidrati a cena. Mangiare pane, pasta, riso, etc. a cena fa ingrassare o no? Un quesito che sta molto a cuore agli sportivi e a chi segue diete particolari. Vi è l’idea secondo cui assumerli prima di andare a dormire aumenti le probabilità che l’organismo li trasformi in grasso.

Ora, sul quesito ha preso la parola l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), smentendo tale falsa credenza. In sostanza ha svelato quando sarebbe meglio mangiare i carboidrati tra pranzo e cena, facendo luce sulla faccenda.

Carboidrati ed eccesso di peso

L’organismo umano utilizza in via preferenziale i carboidrati per ricavare l’energia di cui abbisogna. Ora, l’ISS ricorda che non è il quando li si consuma che decreta l’accumulo di grassi nell’organismo. È molto più importante, invece, consumarli nelle giuste proporzioni. Queste a loro volta dipendono dall’età, dal proprio fisico e dall’attività svolta.

In pratica sarebbe priva di evidenze scientifiche la convinzione secondo cui essi non andrebbero consumati a cena o andrebbero eliminati dalla dieta. Questo ovviamente al netto di specifiche prescrizioni mediche, dovute a precise ragioni.

In soldoni non esiste un’equivalenza tra carboidrati e accumulo di grassi, neanche con riferimento al quando consumarli. Incide molto di più l’eccesso di calorie, ossia le calorie totali. Pertanto l’attenzione andrebbe spostata dal quando al come e cosa stiamo mangiando.

Il consiglio, continua l’ISS, è di assumere una quantità di calorie tarate al proprio fabbisogno e di distribuirle nelle giuste quote di nutrienti. Quanto ai carboidrati, essi andrebbero assunti tra il 45 e il 60% delle proprie calorie giornaliere.

