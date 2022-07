Ecco 2 piatti freddi da mangiare in estate per andare di corpo e aiutare a sbloccare l’intestino pigro

A volte capita che in estate ci si dedica meno all’attività fisica e al movimento in generale, incluso quello dipendente dal lavoro. Alla base troviamo un mix di fattori come il caldo torrido, le ferie, i centri sportivi chiusi, la necessità di recuperare dopo mesi di allenamento, etc.

Tuttavia, a volte basterebbe scegliere tra correre e camminare e mantenersi in forma anche nella bella stagione.

Il fenomeno dell’intestino pigro

Il mancato e/o ridotto movimento può essere solo una delle cause alla base del c.d. intestino pigro. Il riferimento è al rallentamento del transito intestinale, in genere (ma non sempre) di natura transitoria. Poi vi possono essere fattori legati all’età, a un’alimentazione scorretta, alla scarsa idratazione, la gravidanza, etc.

In tutti questi casi il miglior consiglio è sempre quello di parlarne con il proprio medico di fiducia. Solo il parere di un professionista può aiutarci a fugare ogni dubbio e ad impostare i giusti ed opportuni correttivi.

In questa sede ci limitiamo a vedere solo alcuni piatti che potrebbero favorire la regolarità dell’intestino. Entriamo nel vivo, dunque, ecco 2 piatti freddi da mangiare in estate per andare di corpo.

Con zucchine per garantirsi un carico di vitamine

Una giusta alimentazione, magari concordata con il proprio medico di fiducia, potrebbe alleviare i sintomi dell’intestino pigro. Spesso la dieta suggerita è basata sul consumo di fibre, frutta e verdura.

Prendiamo il caso dell’insalata di zucchine, che potrebbe rivelarsi utile contro l’intestino pigro. In cucina serviranno questi ingredienti:

500 g di zucchine;

alcune foglie di menta;

1-2 spicchi di aglio;

glassa balsamica, olio Evo e sale q.b.

Dopo aver lavato, mondato e tagliate le zucchine (a rondelle o a bastoncino), mettiamole a lessare in una pentola con l’acqua. Lasciamo cuocere giusto 15 minuti, prima di scolarle e lasciarle raffreddare brevemente. A questo punto le condiamo con l’aglio tritato, la menta, l’aceto balsamico, l’olio e il sale.

Ecco 2 piatti freddi da mangiare in estate per andare di corpo e aiutare a sbloccare l’intestino pigro

Un altro piatto che potrebbe aiutare l’intestino pigro riguarda gli spinaci freddi. Gli ingredienti che in questo caso serviranno in cucina sono:

700 g di spinaci freschi;

3-4 cucchiai di olio;

1-2 spicchi di aglio;

sale q.b.

Cuociamo per pochi minuti gli spinaci in una pentola capiente, stando attenti che non attacchino al fondo. A cottura ultimata eliminiamo tutto il liquido in eccesso. Ora li saltiamo brevemente su una padella antiaderente con un filo d’olio e gli spicchi d’aglio. Infine li saliamo un po’ e li lasciamo raffreddare prima di servire con l’aggiunta di un filo d’olio a crudo.

