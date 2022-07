La borsa, che sia di piccole o grandi dimensioni, non è solo un accessorio pe completare il look, per una donna è un prezioso contenitore. La praticità consiste proprio nella possibilità di poter conservare svariati oggetti, fondamentali o meno, come le chiavi, cellulare, trucchi, fazzoletti e caramelle. Ci sono donne appassionate che hanno talmente tante borse da riempire armadi interi.

Esistono miliardi di modelli che si diversificano per materiale, forma, grandezza, colore, ognuno si abbina ad un certo outfit. Tra vecchie glorie che ritornano di moda e nuove tendenze, lo scopo della borsa non varia, basta solo scegliere a cosa abbinarla. Non limitiamoci a sfruttare quelle più particolari e chic solo per le grandi occasioni, ma giochiamo con i contrasti e osiamo accostamenti più estremi.

È questa la borsa comoda e cool da comprare d’estate e non quella di paglia o all’uncinetto

Il punto di vista potrebbe cambiare per quanto riguarda le borse da portare a mare o in vacanza. Portare in spiaggia piccole pochette non avrebbe molto senso, serve spazio per mettere asciugamani e creme protettive. La tendenza generale sarebbe quella di scegliere borse di tela morbide per le vacanze al mare, pratiche e alla moda.

Non resisteremo alla semplicità e funzionalità della borsa di paglia, un must dell’estate che non può mancare. In più, potremmo divertirci a decorarla e personalizzarla con qualche piccolo elemento colorato o oggetto di riciclo.

La moda crochet non riguarda solo l’abbigliamento, anche le borse rimangono un accessorio delicato, versatile e raffinato. Le borse di maglia sono un elemento da mettere in valigia, perché possiamo sfruttarle in vari contesti. Di giorno sono ideali per andare al mare o in piscina, la sera per partecipare ad aperitivi e cene.

La tendenza estiva

Quest’estate non potremo rinunciare ad aggiungere nel guardaroba la pratica borsa realizzata in PVC, perfetta per il mare e le serate estive. È questa la borsa comoda e cool da comprare d’estate, grazie alla superfice idrorepellente tutto ciò che sarà all’interno difficilmente entrerà in contatto con l’acqua. In vendita troveremo diversi modelli di borse con questo stile, con manici in corda, di tessuto intrecciato, disponibili in bellissime colorazioni.

Dai toni più sgargianti al classico nero o bianco, scegliamo una nuance che possiamo sfruttare al massimo e che si abbina con i nostri outfit. Un modo per essere alla moda senza rinunciare alla praticità e funzionalità. La borsa in PVC potrebbe essere l’elemento irresistibile da abbinare a un bel pareo, a un vestito lungo leggero e fresco, a una gonna estiva gipsy o a un semplice paio di jeans e maglietta.

