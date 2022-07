Quando inizia l’autunno sembrerebbe che grandi e bambini siano pervasi da tanta energia da spendere. L’attività scolastica e lavorativa riprende a pieno ritmo, lasciando alcune ore da dedicare a sé e alle proprie passioni. Via via che i mesi passano, però, comincia ad accumularsi la stanchezza e non si vede l’ora che torni l’estate.

Questa stagione ci spinge a fantasticare. Già in primavera usciamo di più e trascorriamo bei momenti all’aria aperta. In estate ci immaginiamo sulla spiaggia o a bordo piscina, mollemente sdraiati a sorseggiare bibite fresche. Ferie e vacanze a parte, è proprio la frescura che andiamo cercando. In estate, infatti, il caldo potrebbe provocare seri problemi, pensiamo al colpo di calore. Il sole, poi, preso senza protezione e in ore centrali, potrebbe causare scottature.

L’estate porta spesso altri fastidi per tutte le fasce d’età. Parliamo del prurito dovuto agli insetti. La notte, poi, potremmo avere difficoltà ad addormentarci.

Un aiuto per grandi e piccoli

Per evitare punture di zanzare e combattere l’insonnia nella stagione calda si potrebbero adottare tante precauzioni. Una in particolare sarebbe utile per adulti e bambini, servendo al loro benessere generale. In molte case sono presenti vari elettrodomestici. Uno in particolare è quello a cui ci riferiamo. Parliamo del condizionatore. Lasciando chiuse le finestre, si limiterebbe l’entrata degli insetti dannosi, soprattutto le zanzare. La temperatura bassa, poi, potrebbe rallentare la schiusa delle loro eventuali uova già presenti in casa.

Per funzionare bene, però, il condizionatore dev’essere pulito periodicamente anche per prevenire malattie come la legionellosi. La temperatura ideale in casa potrebbe aggirarsi sui 24-25 gradi.

Per evitare punture di zanzare e combattere l’insonnia estiva sarebbe utile quest’elettrodomestico da usare in camera

La notte sarebbe meglio regolare il condizionatore sui 26 gradi o più. A proposito di questa parte del giorno, un sonno disturbato potrebbe causare seri problemi alla salute. In particolare, una dormita di poche ore oppure spezzata porterebbe in certi casi problemi quali ictus, infarto, obesità e disturbi metabolici. Per non parlare delle occhiaie e della pelle spenta al mattino.

In estate, quindi, dormire in un ambiente fresco e senza molta umidità aiuterebbe a riposare più tranquilli con effetti benefici sulla salute.

Il condizionatore, quindi, potrebbe apportare tanti miglioramenti nella nostra vita. Attenzione, però, a non abbassare troppo la temperatura o a dirigere l’aria troppo in basso. In questi casi, infatti, si manifesterebbero mal di gola, raucedini e mal di testa. Un’altra accortezza sarebbe quella di aprire le finestre per favorire un ricambio d’aria naturale quando il condizionatore non è acceso. In questo caso montare le zanzariere nelle aperture.

Approfondimento

