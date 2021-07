A chi di noi non è mai capitato di dover cambiare i nostri piani perché la lavatrice ci sta mettendo più tempo del previsto per concludere il lavaggio? Forse avevamo in programma di stendere i panni prima di uscire, ma i 5 minuti segnati sul display sembrano non passare mai. Spesso il tempo effettivamente impiegato per il lavaggio è in realtà superiore a quello indicato sul display quando selezioniamo il programma.

Ma perché questo accade? Il fenomeno può avere diverse cause, ma le più frequenti sono due, e possiamo facilmente risolvere il problema. Vediamo come.

Svelato perché la lavatrice ci mette sempre più tempo del previsto per lavare

La causa principale per cui la lavatrice può metterci più del previsto a terminare il lavaggio è la presenza di detersivo residuo al momento del risciacquo. Questo può accadere se abbiamo utilizzato troppo detersivo, o un detersivo di marca scadente. In questi casi la lavatrice sarà costretta a operare un risciacquo supplementare, e quindi i tempi di lavaggio si allungheranno. Per risolvere il problema cerchiamo di non utilizzare più detersivo di quello indicato, o di acquistare una marca di detersivo migliore. Ma questo non è il solo problema che può affliggere la nostra lavatrice.

Carico sbilanciato

Un altro problema che possiamo risolvere in prima persona ha a che fare con lo sbilanciamento del contenuto quando carichiamo la lavatrice. Se i sensori rilevano un carico più alto o più basso, la lavatrice modifica di conseguenza il tempo impiegato per il lavaggio.

Può succedere che la lavatrice ‘pensi’ che nel cestello siano presenti più panni, perché non l’abbiamo caricata nella maniera corretta. Ricordiamoci quindi di distribuire bene i panni all’interno del cestello quando carichiamo la macchina.

C’è un altro inconveniente che affligge molte lavatrici: a volte il bucato puzza. Ma c’è una soluzione: ecco perché la lavatrice puzza e come eliminare i cattivi odori.