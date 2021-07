Un piccolo arbusto rampicante che cresce in prossimità dei muri o tra gli incavi delle rocce, tipico delle regioni mediterranee.

Le sue radici sono forti e vigorose e le foglie di forma ovale sono carnose, dal colore verde scuro.

Questa pianta ci offre, tra maggio e settembre, dei bellissimi fiori appariscenti di colore bianco, con gli stami violacei.

Una pianta robusta e dei boccioli particolari

Si solito pensiamo di mangiare i frutti di questa pianta. Ma in realtà quello che utilizziamo in cucina, sono i boccioli non ancora aperti del fiore.

Parliamo dei capperi, che tutti utilizziamo per insaporire molti dei nostri piatti. Infatti, si usano dopo un periodo passato in salamoia.

Se vogliamo coltivarli nell’orto, non hanno bisogno di molte cure e attenzioni. Necessitano, però di un clima caldo e soleggiato.

Non hanno bisogno, neanche di terreni particolari, anzi possono crescere spontaneamente, tra rocce e intercapedini.

La pianta è molto forte e non teme particolari attacchi da parte dei parassiti. I boccioli vengono raccolti in estate, quando raggiungono la grandezza adatta e prima che fioriscano.

Pochi sanno che i boccioli commestibili di questa pianta estiva aiutano circolazione e articolazioni

I capperi sono dei piccoli alimenti, ma che presentano numerosi benefici per la salute.

Questi boccioli sono ricchi di vitamine e minerali. Anche la presenza di flavonoidi è molto elevata, soprattutto quella della rutina e quercetina.

La quercetina aiuta a combattere gli stati infiammatori delle articolazioni (come artrite e artrosi).

Non solo, stimola i condrociti, cioè le cellule che producono la cartilagine.

La presenza della rutina, invece, protegge i piccoli vasi sanguigni, rafforza i capillari e favorisce la buona circolazione. Molto utile in caso di emorroidi e piccole vene varicose.

Infatti pochi sanno che i boccioli commestibili di questa pianta estiva aiutano circolazione e articolazioni.

Quindi, i capperi sono buoni ma fanno anche bene alla salute.