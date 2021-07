Ecco come realizzare un delizioso paté ai pomodorini secchi in due minuti

D’estate molti di noi amano organizzare cene alternative, aperitivi e apericena per la famiglia e gli amici. Si tratta di un modo agile e moderno di cenare assieme agli amici, preparare varie pietanze diverse tra loro da mangiare nelle lunghe sere estive.

Per preparare stuzzichini di questo tipo ci sono davvero mille idee, ma oggi vogliamo spiegare come realizzare un delizioso paté ai pomodorini secchi in due minuti.

La ricetta

Per preparare il nostro paté da spalmare su bruschette, crostini o focaccia dobbiamo avere dei pomodorini secchi di qualità. Possiamo usare un prodotto fatto in casa oppure acquistato, l’importante è che la qualità sia ottima.

Poi dobbiamo seguire la procedura della tradizione per far rinvenire i pomodori, li immergiamo in acqua e aceto bollenti e facciamo bollire per cinque minuti. Poi li coliamo e li facciamo raffreddare.

Una volta che i pomodori sono freddi saranno teneri e pronti per essere frullati. Ora possiamo metterli nel frullatore assieme a del formaggio tipo Philadelphia oppure a della ricotta e olio EVO e tritiamo per almeno tre minuti.

Il nostro paté è quasi pronto, ora dobbiamo aggiungere dei capperi dissalati, un pizzico di peperoncino e aggiustare di sale. Se vogliamo un paté cremosissimo e ancora più gustoso, possiamo aggiungere un po’ di burro.

Per guarnire è perfetto aggiungere delle foglie di basilico appena colto.

Ora il nostro paté è davvero pronto per essere spalmato sul pane e per essere gustato nei nostri aperitivi estivi. Il sapore di questo prodotto genuino italiano ci garantirà un successo assicurato, provare per credere.

