Ormai solo cinque giorni ci separano dalla festa per antonomasia e siamo scossi da un sentimento insieme di ansia ed entusiasmo.

Certamente l’importante è stare insieme e condividere la gioia della festività, ma nel profondo del nostro cuore desideriamo che tutto sia perfetto. Dalla metodica sistemazione delle luci sull’albero alla disposizione dei vari addobbi in ogni angolo della casa, passando per la raffinata mise en place.

La stessa perfezione, poi, si deve riflettere nelle scelte della padrona di casa in fatto di l’outfit, acconciatura e manicure, di cui abbiamo già discusso.

A tal proposito, è stato recentemente svelato l’inaspettato colore di tendenza perfetto per fare un figurone durante le feste e non è il rosso.

Il rosa: eletto colore dell’inverno dall’alta moda

Ebbene sì, il vero must del look natalizio non è il rosso vermiglio né il verde pino, capisaldi cromatici natalizi per eccellenza.

Accanto alle sfavillanti tonalità dell’oro e dell’argento, è inaspettatamente il rosa a ritagliarsi un ruolo da indiscutibile protagonista nel look di Natale.

Un colore romantico, ma che sa essere anche molto vivace nelle sue nuances più accese e stravaganti o quando coinvolto in abbinamenti inediti.

È il noto marchio Jacquemus a promuovere fieramente questa seducente tonalità attraverso una collezione holiday dedicata. Tuttavia, anche altre passerelle d’alta moda non esitano a farsi portavoce della novità più glamour della stagione, da Versace a Giambattista Valli.

Sfumature per ogni esigenza

Il rosa viene proposto in tutte le sue svariate sfumature, dal bubblegum al gardenia, dal delicato tono pastello a quello shocking, decisamente più aggressivo.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti: per chi ama osare e chi invece sogna un vivace tocco di classe al look senza risultare stravagante.

Tutto si colora di questa strabiliante tinta cromatica, gli abiti come gli accessori: borse, cinture, calze, scarpe e stivali.

Nonostante la benedizione degli stilisti, qualcuno certamente avrà timore di risultare troppo appariscente includendo il rosa nell’outfit.

Scopriamo, dunque, quali potrebbero essere degli abbinamenti alla moda, ma al tempo stesso calibrati ed eleganti.

Outfit semplici ma d’effetto

Partiamo dal cappotto, indumento di stagione immancabile nel nostro armadio: chi vuole stare sul classico può abbinarlo ad un abito sfruttando il ton sur ton.

Chi invece desidera un’ispirazione dal taglio più casual, potrebbe giocare con un cappotto teddy accompagnato da un semplicissimo paio di jeans.