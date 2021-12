Contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per questi 10 posti di lavoro rivolti a diplomati e laureati. Diversi bandi e per più città, tutti in scadenza per il 12 Gennaio 2022. I requisiti generali sono piuttosto accessibili e non è richiesta esperienza pregressa. Vediamo quali sono, come visualizzare i relativi bandi ed inviare domanda.

Basta solo il diploma per partecipare a 3 irripetibili concorsi entro gennaio 2022. Le città interessate si trovano in Nord Italia. In particolare, è la Provincia di Monza e Brianza ad aver indetto questi 3 nuovi concorsi per, complessivi, 10 posti di lavoro. Figure da inserire nei Comuni della Provincia, ma anche in Polizia.

Per partecipare a questi concorsi è necessario il possesso della cittadinanza italiana o di altre categorie, presenti nei bandi, e il raggiungimento della maggiore età. Inoltre, sono essenziali la non esclusione dall’elettorato politico, l’idoneità fisica e il possesso dei diritti civili e politici.

Basta solo il diploma per partecipare a 3 irripetibili concorsi entro Gennaio 2022

La Provincia di Monza e Brianza apre le selezioni per 2 Agenti di Polizia Locale presso i Comuni di Maderno e Vedano Al Lambro. Requisiti essenziali sono un diploma di maturità, essere in regola per la qualifica di Pubblica Sicurezza e non essere obiettori di coscienza. In più, la disponibilità al porto d’armi d’ordinanza e la patente di guida di categoria B.

Seguono 5 Assistenti Tecnici da inserire presso il Comune di Meda. Anche in questo caso, è necessaria la patente di guida di categoria B, cui si aggiunge il possesso del diploma di Geometra. In assenza di questo, sono ammessi altri titoli equivalenti, consultabili nel relativo bando.

Chiudono il quadro 3 posti di lavoro come Specialisti di Polizia Provinciale presso la Provincia ed i Comuni di Lentate sul Seveso e Vedano al Lambro. Essenziale è il possesso della laurea universitaria, così come della patente di guida, e l’aver assolto agli obblighi di leva militare, se previsti.

Come visualizzare i bandi disponibili

Per dare uno sguardo ai bandi dei concorsi sopra presentati, visitiamo la pagina dedicata della Provincia di Monza e Brianza. Qui troveremo tutti gli annunci disponibili, comprese le relative info e la data di scadenza, fissata per il 13 gennaio 2022 alle ore 12. Cliccando su uno di questi e seguendo le istruzioni presenti, potremo procedere all’invio telematico della domanda.

Approfondimento

