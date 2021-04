Di questi tempi le truffe telefoniche sono sempre più comuni. E sfortunatamente non avvengono più soltanto ‘a voce’ ma anche attraverso messaggi SMS, o piattaforme di messaggistica quali WhatsApp o Telegram, e naturalmente sui social.

Molte di queste tentate truffe sono inefficaci, e riusciamo subito a capire che c’è qualcosa di sospetto. Ma purtroppo i truffatori stanno diventando sempre più bravi a farci cadere in trappola, e oggi utilizzano mezzi sempre più raffinati.

C’è un trucco in particolare che molti truffatori usano per metterci a nostro agio e non sollevare i nostri sospetti, che purtroppo sta diventando sempre più frequente.

Svelato il trucco più comune che usano i truffatori al telefono per farci cadere in trappola senza che ce ne accorgiamo.

I truffatori conoscono il nostro nome e ci traggono in inganno

Ma di quale trucco stiamo parlando? Si tratta di una tecnica manipolatoria banalmente semplice ma molto efficace: i truffatori conoscono il nostro nome, e lo usano per comunicare con noi.

In questo modo, noi siamo portati a credere che il truffatore sia qualcuno che conosciamo, oppure qualche entità a cui abbiamo rilasciato consapevolmente i nostri dati, ad esempio una banca, o un’azienda di fiducia.

Ma non è così: al giorno d’oggi i truffatori hanno molti modi per scoprire il nome del proprietario di un numero di telefono. Il primo di questi modi consiste nel cercarlo sui social. Ecco come fanno a insinuarsi nella nostra quotidianità: svelato il trucco più comune che usano i truffatori al telefono per farci cadere in trappola senza che ce ne accorgiamo.

Come possiamo difenderci

La prima regola è quella di essere sempre diffidenti e non fidarci di chiamate e messaggi. Se qualcuno ci contatta affermando di essere la nostra banca, o di contattarci dalla nostra compagnia telefonica o da altre aziende, non fidiamoci subito. Contattiamo noi l’ente in questione prima di interagire con chiamate e messaggi. Non clicchiamo mai i link presenti nei messaggi, e non forniamo dati personali al telefono se non siamo certi al 100% con chi stiamo parlando.

