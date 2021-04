Non avremo più la pancia gonfia e dolorante dopo aver scoperto questo eccezionale rimedio economico e fai da te con solo 2 ingredienti.

Capita spesso oggigiorno di avere problemi di gonfiore e stitichezza. Molto dipende dallo stress e dalla vita frenetica che ci porta ad assumere abitudini sbagliate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Abitudini del tutto modificabili con alcuni trucchetti che ci facilitano nell’impresa e che riveliamo anche in questo articolo.

È questo il rimedio naturale per una pancia piatta e senza gonfiore così da indossare anche l’abito più stretto senza timore

La stitichezza è un problema che causa fastidio e sensazione di gonfiore. La pancia gonfia spesso ci mette a disagio e di cattivo umore e ci condiziona anche nella scelta dei nostri outfit giornalieri.

Per combatterla, solitamente si ricorre subito all’uso smodato di farmaci. Tuttavia esistono numerosi rimedi fai da te contro la stitichezza. Qualche consiglio da poter mettere in pratica lo troviamo già in questo articolo .

La stipsi temporanea deriva da cattive abitudini alimentari, una vita sedentaria, ma anche e soprattutto da stress psicologico, cambi di luogo e scarsa idratazione.

La stipsi cronica invece può indicare dei veri e propri problemi alla motilità intestinale. In questo caso meglio rivolgersi al parere del medico senza ricorrere a rimedi fa da te.

Oggi vogliamo però proporre, per la stipsi occasionale, un rimedio davvero potentissimo composto da soli 2 ingredienti che tutti abbiamo in casa.

Lo sciroppo di prugne

Lo sciroppo di prugne è composto da prugne fresche e limone. Costituisce un potente antinfiammatorio ricco di fibre.

Infatti questo composto sfrutta le proprietà alcalinizzanti del limone che riduce l’infiammazione e la grande percentuale di fibre contenute nelle prugne. Esse inoltre sono ricche di vitamine in particolare la vitamina C e la vitamina K.

Per lo sciroppo basteranno 10 prugne fresche, succo di un limone e ½ bicchiere d’acqua. Frullare il tutto e conservare in frigo in un barattolo di vetro.

Come consumarlo

Basterà consumare 3 cucchiai di sciroppo ogni mattina prima di colazione. Se la stipsi è ricorrente aumentare le dosi, consumando e qualche cucchiaio anche a merenda.

All’uso dello sciroppo abbinare anche delle modifiche alle proprie abitudini. Tra queste:

bere più acqua;

praticare attività fisica, anche semplici passeggiate al parco o al mare;

ridurre il consumo di alimenti ricchi di zucchero e farine raffinate;

aumentare il consumo di fibre.

Dunque è questo il rimedio naturale per una pancia piatta e senza gonfiore così da indossare anche l’abito più stretto senza timore.