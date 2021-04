Anche se siamo già in primavera e si cercano bevande fresche, è anche vero che la sera possiamo comunque deliziarci con un infuso caldo. Questo ci rilassa e ci aiuta ad allentare le tensioni accumulate durante la giornata. Ogni infuso apporta dei benefici diversi. Per questo motivo, quando lo si sceglie, oltre a una questione di gusto, dovremmo tenere in considerazione anche qual è l’effetto benefico. In vari articoli abbiamo indicato quali sono gli infusi che possono favorire il benessere del nostro organismo, consigliandone anche la preparazione.

In questo articolo indicheremo l’infuso che depura il nostro organismo, e non solo, con una pianta aromatica che sta bene su tutto. Questa pianta non è altro che il prezzemolo, molto utilizzato in cucina ma anche come rimedio naturale.

Proprietà del prezzemolo

Il prezzemolo è ricco di vitamine C, A, K e altre vitamine del gruppo B, è anche ricco di sali minerali. Questa pianta è ottima perché è in grado di depurare il nostro organismo agendo direttamente sul fegato ed è anche un ottimo diuretico. Il prezzemolo aiuta la digestione e rinforza il sistema immunitario. Tutte queste qualità fanno si che il prezzemolo sia particolarmente indicato anche nella preparazione di infusi per depurare l’organismo.

Preparazione dell’infuso

Per la preparazione dell’infuso abbiamo bisogno di foglie essiccate, esattamente 5 grammi e di 200 ml di acqua. Poniamo il tutto in un pentolino e attendiamo l’ebollizione. Lasciamo in infusione per almeno una decina di minuti e successivamente possiamo filtrare il tutto. Possiamo addolcire il nostro infuso con del miele o con dello zucchero, questo dipende dal nostro gusto personale.

Si consiglia comunque di non abusarne e di prestare particolare attenzione se si è in gravidanza, poiché il prezzemolo favorisce le contrazioni uterine.

Ecco l’infuso che depura il nostro organismo, e non solo, con una pianta aromatica che sta bene su tutto