Le patate vengono utilizzate tantissimo in cucina per ideare molte ricette diverse tra loro. Sono uno degli alimenti più amati. Possono essere un perfetto contorno da affiancare a secondi di carne o di pesce. Oppure, possono essere le protagoniste principali in un buon antipasto o di un impasto particolare per un primo piatto da leccarsi i baffi.

Come conservarle

È importante dire però, come molti sanno, che anche le patate siano necessariamente conservate in modo adeguato, perché possono rovinarsi molto facilmente. Quando vengono sbucciate e conservate in modo sbagliato, possono diventare nere e siamo necessariamente costretti a gettarle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

È molto importante sapere che una volta che le patate hanno cambiato colore, non possiamo più mangiarle perché potrebbero essere tossiche.

Vediamo quindi insieme un metodo per conservare questo tubero tanto amato e consumato nelle nostre tavole.

Il metodo infallibile

Con questo articolo vedremo finalmente svelato il segreto per cui tutti stanno mettendo le patate in una ciotola col ghiaccio.

Quando sbucciamo le patate senza cucinarle in quel momento, dobbiamo assicurarci di avere bene a mente il metodo per conservarle al meglio.

Prendiamo ora una ciotola nella quale andremo a posizionare le nostre patate, tagliate o intere.

Ci serviranno ora dei cubetti di ghiaccio che precedentemente avremo preparato nel nostro freezer.

Una volta pronti i cubetti, andiamo quindi a ricoprire totalmente le nostre patate.

Poco dopo versiamo un po’ d’acqua.

Copriamo con un coperchio o anche con la pellicola trasparente la ciotola e lasciamole riposare in frigo.

Con questa modalità, le nostre patate possono resistere fino a 3 giorni in frigo senza rovinarsi o annerirsi.

Inoltre è possibile anche cuocerle in forno a 180 gradi per circa 10 minuti dopo averle ricoperte con il ghiaccio.

Una volta pronte, facciamole raffreddare qualche minuto prima di riporle nei sacchetti per alimenti. Infine, riponiamole in freezer.

In questo modo avremo sempre a disposizione le nostre patate da poter cucinare nelle occasioni migliori.

Ecco perciò svelato il segreto per cui tutti stanno mettendo le patate in una ciotola col ghiaccio.