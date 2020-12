Se si è in ritardo con i doni da mettere sotto l’albero non c’è da mettersi le mani nei capelli. Esistono, infatti, molte soluzioni che possono essere comprate all’ultimo minuto e fare comunque la loro figura. Oggi ne proponiamo una. Ecco qui un’idea last minute da mettere sotto l’albero che accontenterà tutti gli amanti dei liquori. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il nikka

Se si desidera acquistare una bottiglia di vino, o un superalcolico, a volte si rischia di cadere nel banale. A meno che non si tratti proprio di un liquore particolarmente ricercato.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo deciso di dare una mano nella ricerca dei regali e di scegliere un regalo che rientri proprio nella categoria descritta qui sopra. Si tratta di un whisky nipponico che sicuramente soddisferà anche i palati più esigenti.

Il nikka è una varietà di whisky ideata nel 1918 da Masataka Taketsuru. Questo artigiano del gusto intraprese un lungo viaggio per giungere fino in Scozia, dove imparò i segreti della distillazione. Ritornò alcuni anni dopo in Giappone per aprire la propria impresa a Hokkaido, la Dai Nippon Kaju. Nel 1940 lanciò il suo primo prodotto che lo rese noto in tutto il mondo fino ai giorni nostri.

Infatti l’ultimo premio degno di nota risale giusto al 2019. In quest’anno il suo Taketsuru Pure Malt invecchiato di 25 anni viene nominato whisky migliore nel mondo nella categoria dei blended malt.

Oggi, dunque, abbiamo svelato un’idea last minute da mettere sotto l’albero che accontenterà tutti gli amanti dei liquori. Se si desidera scoprire altre curiosità sul mondo degli alcolici e dei superalcolici consigliamo di consultare la nostra sezione dedicata alla cultura e alla società. Ad esempio qui troviamo un approfondimento sul fragolino, vino dolce e leggero dai dannosissimi effetti collaterali. Raccomandiamo, comunque, di bere sempre responsabilmente.