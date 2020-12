Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Queste polpettine oltre ad essere l’antipasto perfetto per una cena, in questo caso per la cena di Natale, sono perfette anche per molte altre occasioni. Possono stupire i nostri ospiti anche come protagoniste di un aperitivo accompagnate da un buon bicchiere di vino o di prosecco.

Ma non dimentichiamoci che possono diventare anche un secondo sfizioso, se affiancate da una buona verdura.

Vediamo perciò in questo articolo la preparazione dell’antipasto di pesce per la cena di Natale, le polpettine di tonno e limone.

Gli ingredienti

Per preparare circa 50 polpettine saranno necessari:

2 fette di pane in cassetta o casareccio

2 uova

250/300 grammi di tonno in scatola

2 patate

Olio

40 grammi di parmigiano grattugiato

Un po’ di prezzemolo

Aglio

Sale e pepe

Succo di limone

Scorza di limone

Pangrattato

L’antipasto di pesce per la cena di Natale, le polpettine di tonno e limone

Dopo aver lessato le due patate, andiamo a schiacciarle con una forchetta in una ciotola. Aggiungiamo i 250/300 grammi di tonno in scatola, il pane in cassetta o casareccio che andrà precedentemente sbriciolato e la scorza di limone.

Successivamente uniamo agli altri ingredienti anche l’aglio e il prezzemolo.

Mescoliamo il tutto cercando di rendere il composto omogeneo.

Aggiungiamo poi il parmigiano grattugiato, il succo di limone, l’olio, le uova precedentemente sbattute e il pangrattato.

Possiamo ora andare a creare le nostre polpettine con le mani. Con queste quantità ne dovrebbero venir fuori circa una cinquantina.

Ogni polpettina formata andrà poi passata nel pangrattato per essere completamente rivestita.

Questo è un antipasto che fa la sua bella figura sia fritto che cucinato al forno.

Secondo il primo metodo, le polpettine andranno inserite nell’olio bollente fino a raggiungere la doratura che le caratterizza.

Se invece decidiamo di cucinarlo al forno, basterà farle cuocere a 200 gradi per circa una ventina di minuti.

Ecco svelato l’antipasto di pesce per la cena di Natale, le polpettine di tonno e limone.