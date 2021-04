Un po’ come le persone, anche i nostri amici a quattro zampe hanno bisogno di essere puliti e profumati. Spesso infatti i nostri cani amano giocare nello sporco e nel fango e il loro pelo raccoglie polvere e impurità. Se ci sono cani che amano il bagno, altri hanno veramente paura dell’acqua. Per fortuna ecco svelato il modo per lavare i cani che odiano l’acqua senza bagnarli.

Uno strumento fondamentale

Un primo metodo per tenere pulito il cane senza fargli il bagno sta nella prevenzione. Se curiamo il pelo del nostro cane con costanza lo sporco non si accumulerà. Per farlo dobbiamo soprattutto affidarci a una bella spazzola per cani. Almeno un paio di volte a settimana dobbiamo infatti spazzolare a fondo il nostro animale. In questo modo districheremo i nodi del suo pelo e rimuoveremo lo sporco raccolto durante la giornata.

Spazzolare di frequente il cane fa sì che lo sporco non diventi ostinato e non ci sia bisogno di usare acqua e metodi fastidiosi per il cane. Se il cane è sporco di fango o di altre sostanze umide, è importante asciugare subito le aree sporche. In questo modo elimineremo il primo strato di sporco. Quando poi il pelo si sarà asciugato potremo spazzolare via lo sporco secco.

Prodotti specifici

Se abbiamo svelato il modo per lavare i cani che odiano l’acqua senza bagnarli e senza shampoo, ecco invece un’alternativa più profumata. È infatti possibile ottenere risultati simili a quelli del bagnetto con dei prodotti specifici. Esiste infatti lo shampoo secco per cani che funziona come lo shampoo secco per noi umani. Questo va infatti applicato sul pelo asciutto e spazzolato con cura. Lo shampoo in questo modo assorbirà e aiuterà a rimuovere lo sporco, lasciando il pelo più pulito.

In alternativa esistono delle salviette umidificate specifiche per gli animali. Queste sono perfette per eliminare lo sporco localizzato e le macchie più ostinate. Attenzione però, sia nel caso dello shampoo che della salviette bisogna acquistare prodotti specifici per i cani. Utilizzare i prodotti per noi umani può essere dannoso per i nostri amici a quattro zampe.