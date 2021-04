Ecco la nuova postepay green per i ragazzi dai 10 ai 17 anni che aiuterà i genitori

Che la carta postepay sia la più utilizzata tra i giovani è un dato di fatto, ma da oggi Poste Italiane ha pensato anche al Pianeta. In particolare oltre ad aver pensato ai ragazzi dai 10 ai 17 anni, ha pensato anche all’ambiente con la nuova ricaricabile tutta green. Stiamo parlando della carta di pagamento ricaricabile e contactless postepay green, realizzata in materiale biodegradabile.

Ecco, infatti, la nuova postepay Green per i ragazzi dai 10 ai 17 anni realizzata in collaborazione con VISA, che aiuterà i genitori. Infatti, è un prodotto pensato per i più giovani, ma anche per i genitori, grazie al servizio Parent Control. Con questa carta, i più giovani impareranno a gestire meglio ed in modo autonomo i propri soldini, ma i genitori potranno controllare. ProiezionidiBorsa illustrerà, brevemente, i costi e quello che consente di fare questa carta innovativa ed ecosostenibile pensata per i più giovani.

Il genitore/tutore potrà richiedere la carta presso qualsiasi ufficio postale, il costo di emissione è di 5 euro. Inoltre quando il minore diventa maggiorenne potrà passare autonomamente ad un nuovo prodotto digitale postepay. Con questa carta il minore potrà acquistare anche il biglietto dei mezzi di trasporto direttamente sull’app postepay.

I genitori potranno accreditare la paghetta tramite ricarica automatica “a tempo”, ad esempio a settimana, o “a soglia”, quando l’importo scende ad un determinato importo. Titolare della carta è il minore, mentre il genitore/tutore è il richiedente e ha poteri di controllo e visualizzazione.

Con la carta postepay green, si può pagare contactless e online direttamente dallo smartphone abilitato grazie al servizio Google Pay. Si dovrà scaricare l’app postepay e accedere con le credenziali e seguire le istruzioni del servizio.

Sistema Parent Control

Come dicevamo all’inizio, Poste Italiane ha pensato anche ai genitori. Ecco, infatti, la nuova postepay green per i ragazzi dai 10 ai 17 anni che aiuterà i genitori con il sistema parent control. Infatti, con questo servizio si possono tenere sotto controllo le spese dei propri figli e visualizzare il saldo disponibile, nonché personalizzare le funzionalità della carta. Più precisamente, i genitori potranno:

a) imporre limiti di prelievo ATM e limiti di pagamenti effettuabili;

b) scegliere se operare soltanto in Europa o in tutto il mondo;

c) abilitare o disabilitare la carta ad effettuare acquisti online sui siti convenzionati VISA, nonché limitare l’operatività della carta sul web a determinate categorie.

Ecco spiegati i motivi per cui la nuova postepay green per i ragazzi dai 10 ai 17 anni di Poste Italiane sarà sicuramente un prodotto di successo. Consente ai più giovani di imparare a gestire autonomamente i soldini, e ai genitori di visionare in lontananza.

