Durante la settimana capita spesso di avere poco tempo a disposizione ma fare il bucato è una di quelle attività a cui non possiamo sottrarci.

Avere il bucato profumato che dura a lungo è segno di pulizia e di accudimento della propria casa e delle proprie cose.

È un piacere avvertire il profumo di pulito sulle lenzuola, nei cassetti e addosso quando indossiamo un capo fresco di bucato.

Può succedere però che il bucato, nonostante l’abbiamo lavato, non abbia quel profumo intenso e avvolgente che ci aspettiamo.

Le cause possono essere molteplici: dalla lavatrice ai prodotti che usiamo per il lavaggio.

Svelato il geniale trucchetto per avere un bucato sempre profumato in modo naturale ed economico

Si tratta dei gessetti profuma biancheria, facilmente realizzabili in casa e apprezzatissimi per la loro semplicità e la loro efficacia.

Sono ideali da posizionare nei cassetti dove teniamo la biancheria poiché, oltre che profumare i nostri capi, li proteggono dalle tarme della lana.

Per realizzare questi gessetti basterà semplicemente mescolare una parte di gesso ceramico, facilmente reperibile nei negozi di fai da te, con due parti d’acqua.

Procuriamoci anche degli stampini in silicone e sistemiamo il composto al loro interno, lasciandolo asciugare al riparo dall’umidità per un giorno intero.

Nel momento in cui saranno pronti, possiamo profumarli con il nostro olio essenziale preferito o anche con una miscela di diverse essenze.

Sarà sufficiente versarne qualche goccia sulla superficie del gessetto e, nel momento in cui il profumo si esaurirà, ripetere l’operazione.

In questo modo saremo in grado di utilizzarli per lungo tempo, mantenendo sempre il nostro bucato profumato.

Questa è una soluzione economica e naturale, perfetta anche per il cambio di stagione che è ormai alle porte.

Nel caso avessimo poco tempo a disposizione, possiamo facilmente reperirli nei mercatini ma essendo prodotti artigianali a volte hanno un costo non indifferente.

Svelato il geniale trucchetto per avere un bucato sempre profumato in modo naturale ed economico, ci permetterà di risparmiare tempo e denaro.

L’importanza del lavaggio

Quando facciamo il bucato in lavatrice è sempre consigliato non sovraccaricare il cestello, altrimenti i capi potrebbero assorbire cattivi odori.

Inoltre, i cicli brevi non sempre garantiscono un lavaggio ottimale e, una volta terminato dovremo ricordarci di stendere subito il bucato.

Questo perché l’umidità prodotta durante il lavaggio potrebbe impregnare le fibre del nostro bucato, provocando il cattivo odore.

