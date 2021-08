La Borsa di Milano quante probabilità ha di chiudere il mese con un nuovo record? Il Ftse Mib ha ancora 5 sedute per raggiungere i 27.000 punti e chiudere agosto in bellezza. Se la Borsa supererà questa quota potrebbe realizzare un risultato inimmaginabile solamente qualche settimana fa.

Intanto mentre la Borsa si muove poco ma sogna un nuovo massimo annuale, alcuni titoli schizzano in alto. Uno in particolare sta salendo da tempo e ieri ha realizzato un ennesimo importante rialzo. Adesso molti si chiedono se a Piazza Affari che guarda al record proseguirà la pioggia di denaro su questo titolo.

In Borsa a Milano abbondano i titoli azionari che realizzano performance giornaliere importanti. Spesso sono azioni di media o piccola capitalizzazione, che raramente fanno notizia e che quindi non passano sui radar degli investitori privati. Per esempio ieri tra le small cap It Way ha sbancato con un rialzo del 20%, chiudendo a 3,18 euro. I nostri Esperti avevano fatto un focus sul titolo qualche giorno fa, indicando che era pronto a decollare. In poche sedute ha guadagnato il 90%. Anche Exprivia da molte settimane regala grandi soddisfazioni ai suoi investitori.

A Piazza Affari che guarda al record proseguirà la pioggia di denaro su questo titolo?

Ieri in Borsa una valanga di acquisti ha investito Exprivia. Gli operatori si sono scatenati su questo titolo, in una seduta priva di spunti interessanti tra le blue chip e con il listino fermo. L’azione ha guadagnato il 9% chiudendo a 2,12 euro. La società è specializzata in information e communication technology e ad inizio agosto ha presentato dei conti trimestrali lusinghieri.

Ma il titolo sale da molto prima, basti sapere che a fine aprile l’azione era a 0,8 euro. Nell’ultimo mese il rialzo è stato del 40% e negli ultimi 6 mesi i prezzi di Exprivia sono saliti del 160%. Adesso gli occhi degli operatori sono puntati su quota 2,15 euro, massimo toccato nel maggio del 2017. Quando i prezzi chiuderanno sopra questa quota, si aprirà la strada per raggiungere un altro massimo relativo a 3,6 euro. Ma se il titolo tornerà sotto 1,8 euro, sarà inevitabile una discesa fino a 1,6 euro e forse fino a 1,4 euro.

Sempre ieri la Borsa di Milano si è presa una pausa di riflessione. Si potrebbe dire che ha consolidato quota 26.000 punti. Infatti il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in ribasso dello 0,07% a 26.027 punti. Cosa potrebbe accadere oggi? Quota 26.200 punti si sta rivelando una soglia ostica. Questo lascia supporre che se i prezzi riusciranno a superare questo livello, potranno spingersi con forza fino a 26.400/26.500 punti. Se oggi il Ftse Mib dovesse, invece, scendere sotto la soglia dei 25.900 punti, calerà fino a 25.700 punti.

