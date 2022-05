Nel cielo astrale i pianeti si muovono lentamente, ma questo non vuol dire che restano fermi. Anzi, cambiano casa di continuo formando trigoni, sestili e congiunture a volte a favore e a volte meno. Secondo la scienza astrologica, è meglio e/o auspicabile agire nei periodi in cui abbiamo il favore delle stelle.

Per i nostri Lettori abbiamo chiesto agli esperti cosa prevede di buono il cielo astrale di maggio. Abbiamo già visto l’oroscopo del mese per i tre segni di fuoco, Leone, Ariete e Sagittario. Tuttavia, a maggio i pianeti che portano soldi e fortuna al gioco saranno quasi un appannaggio esclusivo di alcuni segni. Vediamo di quali.

Dove si trovano a maggio i pianeti portatori di fortuna e denaro

Il pianeta delle idee e dell’ingegno, Mercurio, è in Gemelli fino al 24 del mese, quando poi passa in Toro. Un percorso inverso, ossia da Toro in Gemelli, lo compie il Sole in data 21 maggio.

Sempre nella casa del Toro troviamo anche Urano, il pianeta che simboleggia l’estro, l’originalità e il desiderio di andare controcorrente. Ecco perché spesso viene anche visto come il pianeta della ribellione. Infine incontriamo Saturno in Acquario e Giove e Marte in Pesci. Questi due, tuttavia, passeranno in Ariete nelle prossime settimane (Giove l’11 e Marte il 25).

A maggio i pianeti che portano soldi e fortuna al gioco saranno i partner del cuore di questi 3 segni zodiacali

Un segno zodiacale con il vento in poppa sarà quello dell’Acquario. Il cielo della fortuna, del gioco e degli affari a 360° è benevolo e positivo. Il mese sarà disseminato di tante piccole gioie grazie al supporto di Marte, Mercurio e Giove, sia pure quest’ultimo in seconda casa.

Il periodo è propizio per cercare nuovi clienti, iniziare e/o cambiare lavoro. È il momento buono di tirare fuori dal cassetto un vecchio sogno e di dargli corpo, sostanza, realtà. Al riguardo, ricordiamo che da qualche settimana è possibile accedere alle risorse a fondo perduto di questo bando MISE.

Per i nati sotto il segno del Leone la situazione è a macchia di leopardo. Le stelle non consigliano di investire in questo mese, quanto invece di tentare la fortuna. Nel primo caso, infatti, Mercurio sarà retrogrado, mentre Marte e Venere invitano a tentare la sorte. Giochi di società, possibili vincite, entrate inattese potrebbero fare capolino nelle prossime ore.

Maggio sarà un mese d’oro per i nati Ariete

Infine un altro segno super protetto dalle buone stelle a maggio è quello dell’Ariete. Affari, nuovi contratti, avvio di nuove partnership, aumento dei clienti, saranno la dolce nota del mese.

Altrettanto fortunati saranno anche gli atleti nati sotto il segno Ariete. Per alcuni, infatti, maggio potrebbe portare in dono un trofeo o una medaglia o la vincita di un campionato sportivo.

Approfondimento

Con Saturno e Marte nel segno e Mercurio birichino la tentazione di tradire il partner a maggio sarà irrefrenabile per i nati sotto questa stella