Tutte le volte che decidiamo di concederci una manicure, dobbiamo affrontare il difficile dilemma di quale colore di smalto scegliere.

Davanti a noi si aprono infinite possibilità. Dai colori nude, ai fluo più sgargianti, dal finish matte a quello lucido, e poi è meglio la french manicure o la tinta unita? Nail art o manicure semplice?

Potrebbe sembrare una pura questione di gusti, ma in realtà, esiste quasi una scienza del colore di smalto perfetto. Lo smalto, infatti, non è solo decorativo, ma può anche aiutarci a far risaltare alcuni aspetti delle nostre mani e a nasconderne altri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Specialmente per chi ha le dita tozze e le unghie corte, la scelta dello smalto giusto è importantissima.

Ecco come scegliere. Svelati i colori di smalto più adatti a chi ha le dita corte e tozze per farle sembrare lunghe e affusolate.

I colori scuri rimpiccioliscono l’unghia

Se abbiamo le dita corte, e le unghie tozze, è meglio evitare i colori troppo scuri. Niente blu, nero, verde scuro o bordeaux quindi. Questi colori, infatti, fanno sembrare le unghie più piccole di quanto non siano, e non aiutano le nostre mani a sembrare più slanciate.

Per chi ha mani piccole, meglio anche evitare il finish matte.

Vediamo invece quali colori è meglio scegliere. Svelati i colori di smalto più adatti a chi ha le dita corte e tozze per farle sembrare più lunghe e affusolate.

Sì a colori nude e pastello, ma anche pop e french manicure

Se vogliamo che le nostre dita appaiano più magre e allungate, concediamoci senza paura una manicure con smalto color nude e pastello. Ammessi anche i colori sgargianti, in stile pop, come verde, giallo o fucsia. Scegliamo un finish lucido, che fa risaltare anche le unghie più corte.

Per chi ha le dita tozze, è perfetta anche la french manicure, elegante e raffinata.

Approfondimento

Ecco anche il trucco semplicissimo per non sbavare lo smalto durante l’applicazione.