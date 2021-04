Uscire dal lavoro anticipatamente è il sogno di molti lavoratori e dopo i 55 anni di età tutto diventa più faticoso. Esiste una forma pensionistica, poco conosciuta che permette di uscire dal lavoro in anticipo. Inoltre, prevede appena venti anni di contributi. Analizziamo come uscire dal lavoro a 57 anni con un assegno fino alla pensione di vecchiaia senza grossi sacrifici. Sembra impossibile, eppure nel 2018 è entrata in vigore una misura strutturale che permette di percepire una rendita già a 57 anni. Andiamo per gradi e verifichiamo i contributi per fare domanda.

Come uscire dal lavoro a 57 anni con un assegno fino alla pensione di vecchiaia senza grossi sacrifici

Nel 2018 è entrata in vigore una forma pensionistica che permette il pensionamento circa 10 anni prima se si perde il lavoro. Oppure, cinque anni per tuti i lavoratori che sono stanchi e vogliono ritirarsi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questa misura permette di percepire un assegno fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia. Nel 2021 i lavoratori possono accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni e 20 anni di contributi. Quindi, con questa misura si anticipa il pensionamento di 10 o 5 anni. Un bel vantaggio, ma come tutte le cose ci sono dei requisiti da rispettare, analizziamo quali sono.

Uscire 10 anni prima

La misura strutturale che permette l’anticipo 10 o 5 anni prima, si chiama Rendita integrativa Temporanea Anticipata. Possono aderire i lavoratori che hanno per tempo sottoscritto un fondo pensione che permette di accedere alla RITA.

I requisiti per poter accedere alla pensione con la RITA sono:

a) quando il lavoratore ha perso il lavoro da almeno 24 mesi e ha i seguenti requisiti: 57 anni di età, 20 anni di contributi e almeno 5 anni di contributi in un fondo pensione;

b) qualsiasi lavoratore che ha 62 anni di età, 20 anni di contributi e 5 anni di contributi versati in un fondo pensione.

La domanda per questa misura si presenta direttamente al fondo pensione e non all’INPS.

Per coloro che non sono pronti per accedere alla RITA, ma hanno sottoscritto un fondo pensione, hanno due vantaggi. Infatti, possono ottenere una doppia pensione: quelli INPS e quella integrativa del fondo.