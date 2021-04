Sono arrivate molte richieste agli Esperti di ProiezionidiBorsa riguardanti il concorso ATA. Si tratta dell’inserimento nelle graduatorie di terza fascia con la scelta delle scuole dove sono disponibili posti. La domanda posta agli Esperti verte soprattutto in quale regione presentare domanda per il concorso ATA e sperare di essere chiamati? Verifichiamolo

Non è facile stabilire in quale Regione presentare domanda per l’inserimento in graduatorie ATA e sperare nella chiamata. Le graduatorie sono valide per il triennio dal 2021 al 2023.

Per capire in quale regione e provincia ci sono più posti disponibili, conviene controllare lo scorrimento delle graduatorie del triennio precedente. Le statistiche del precedente triennio, possono aiutare a capire dove fare domanda, ma non è detto che la chiamata per la supplenza arrivi. Le regione di solito che hanno più posti disponibili sono quelle del Nord. Ed esattamente: Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Toscana.

Queste Regioni rispetto alle altre Regioni, sono considerate migliori e i posti in graduatorie sono scalati anche con punteggi più bassi. Inoltre, negli anni passati sono pervenute meno domande alle provincie più piccole rispetto alle città di capoluogo.

Prima di scegliere la Regione, bisogna considerare anche tutti gli aspetti. Infatti, spostarsi ad esempio, dal Sud al Nord comporta delle spese da sostenere. Bisogna affrontare il viaggio, trovare un alloggio, insomma, non è facile e per chi non ha mai viaggiato può risultare abbastanza complicato. Di solito la soluzione migliore può essere quella di scegliere una provincia dove si hanno amici e parenti. In questo modo si può essere ospitati per il periodo di tempo della durata della supplenza.

Come controllare le tabelle dei posti disponibili

Le tabelle delle graduatorie degli anni precedenti sono pubblicate dal sindacato Asset Scuola, suddivise in regione e provincia.

Per farsi un’idea su quali sono i posti disponibili è consigliato consultare le tabelle delle graduatorie ATA del triennio 2019-2021. Le graduatorie riportano anche il punteggio con cui i lavoratori sono chiamati, quindi, permette un’idea completa della possibilità reale di lavorare nella scuola.