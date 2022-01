L’avvento dell’anno nuovo solitamente alimenta la voglia di cambiamento che, di tanto in tanto, attraversa la nostra mente.

C’è chi si prefigge un cambiamento personale e chi lo auspica in ambito lavorativo, ma l’obiettivo principale rimane quello di migliorare e migliorarsi.

Soprattutto per le donne, ma non solo, spesso, il primo motore del cambiamento è un nuovo taglio di capelli, come se fosse un input a ricominciare.

Nuovo taglio e colore di capelli: motori di cambiamento

Per questo motivo, ci siamo già premurati di suggerire questo taglio particolarmente richiesto per sfoggiare capelli più voluminosi e, al contempo, ringiovanire il viso.

Chi invece preferisce non aggredire le lunghezze, ma semplicemente rendere più briosa e alla moda la chioma, potrebbe optare per questa frangia.

Ulteriore possibilità di svolta, senza ricorrere a tagli di vario tipo, riguarda certamente il cambio di colore.

A tal proposito, ecco svelati i colori di capelli di tendenza del 2022 che stanno bene con occhi verdi, ma anche nocciola.

I trend colore del 2022 promossi dalle star

Le prime a cogliere e promuovere sui social le nuove tendenze sono state le star, che hanno già sfoggiato le sfumature più belle del momento.

Si tratta di colorazioni che, lungi dal sembrare artificiose, puntano ad un maggior grado di naturalezza, adatto a valorizzare l’incarnato.

Tra gli obiettivi primari rimane pertanto ben saldo non solo quello di illuminare l’acconciatura, ma anche e soprattutto il viso, specialmente dopo una certa età.

La prima sfumatura che proponiamo riguarda alcune variazioni sul tema del castano ed è stata definita “expensive brunette”.

Expensive brunette

Sebbene questo tipo di tinta non si presti al fai da te, l’aggettivo “expensive” non si riferisce in alcun modo all’eventuale prezzo di listino.

Al contrario, sta ad indicare la pienezza del colore, che vanta uno studiato incontro di declinazioni, da quelle bionde al mogano e ramato.

Vengono dunque premiate le tonalità più profonde, adatte soprattutto per occhi chiari, quanto quelle più audaci, di miglior resa su chi ha gli occhi nocciola.

Si tratta di una sfumatura così interessante e ben calibrata che anche le celebrità bionde l’hanno trovata perfetta per la loro transizione verso il castano.

Mushroom blonde

Un’altra ottima alternativa e via di mezzo tra chiaro e scuro, che sta già impazzando sui social, è l’effetto mushroom blonde.

Si tratta di un castano che abbraccia un tono compreso tra il grigio e il beige, adattandosi dunque facilmente a basi chiare, ma anche scure.

Data la sua versatilità, favorisce la personalizzazione della nuance, in modo tale da far risaltare qualsiasi tipo di sguardo e carnagione.