L’occasionale appuntamento con il parrucchiere è tanto atteso quanto temuto.

Finalmente si possono nascondere gli odiatissimi capelli bianchi ed eliminare le altrettanto antipatiche doppie punte, ma quale taglio scegliere?

C’è chi ama alla follia i capelli lunghi e chi invece preferisce puntare su un taglio più corto e sbarazzino, di più facile manutenzione.

Qualunque sia la scelta, una cosa è certa: un buon taglio dice molto sulla nostra personalità ed è lo stratagemma vincente per togliersi qualche anno.

Lo sa bene Monica Bellucci, che alla première del suo ultimo film ha sfoggiato l’hair look che, a detta degli esperti, spopolerà nei prossimi mesi.

Corriamo quindi ad annotarci che nel 2022 sarà richiestissimo questo taglio perfetto sulle over 50 per capelli più voluminosi e look giovanile.

Il taglio dell’anno

Sappiamo bene che, andando avanti con l’età, la chioma tende generalmente a sfibrarsi: i capelli diventano più sottili e fragili.

Non per questo dobbiamo ricorrere a sforbiciate drastiche: anzi, il taglio che ora presenteremo è il giusto, nonché elegante, compromesso tra lungo e corto.

Il clavicut: una miniera di pregi

Il clavicut, così chiamato perché non supera la clavicola, è lunghezza più adatta per mantenere il volume dei capelli e risaltare l’effetto sano e forte.

Tra le sue peculiarità, la scalatura appena accennata: il taglio evita così di risultare piatto e monotono, ma è al contempo molto facile da gestire.

Nel 2022 sarà richiestissimo questo taglio perfetto sulle over 50 per capelli più voluminosi e look giovanile

Altro valore aggiunto? La leggera scriminatura anteriore, che esalta l’ovale del viso e alleggerisce i lineamenti, rendendoli più dolci.

Frangia antietà: lunga o wispy

Importantissimo, a tal proposito, anche il ruolo giocato dalla frangia: lunga e aperta, è l’ideale per ringiovanire e revitalizzare lo sguardo spento o stanco.

Se invece vogliamo giocare con il taglio, senza tuttavia perdere di vista l’obiettivo anti età, possiamo abbinare anche una frangia wispy.

Questa non è altro che una versione ancora più sfilata e light della classica frangia a tendina, già citata come uno dei must del 2022.

Secondo gli hair stylist è il vero tocco di classe dall’anima rock su ogni tipo di viso, dai più tondi a quelli allungati.

Infine, caratteristica inusuale del taglio che abbiamo proposto è la propensione a slanciare e alleggerire non solo il volto, ma anche la figura.

È l’esperto di bellezza David Lorente, ad esempio, a ricordarci infatti che una lunghezza sproporzionata dei capelli accorcia la figura anziché valorizzarla.