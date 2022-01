Naturale o frizzante? Sebbene i gusti di molti vadano verso la seconda, il più delle volte finiamo per scegliere la prima per una sola questione di praticità. Bere l’acqua dal rubinetto non è solo più economico, ma anche più ecologico. Elimina dalle nostre case quintali di rifiuti di plastica fra bottiglie e tappi.

Ad esempio, 2 litri d’acqua al giorno per persona in una famiglia di 4 componenti equivalgono a 4 bottiglie e tappi di plastica nel cestino. Una quantità incredibile, se si considera che a fine mese il numero sale a circa 124. Nonostante ciò, non priviamoci del piacere di bere l’acqua frizzante a tavola. Piuttosto che comprarla, produciamola noi stessi. Ecco come trasformare l’acqua naturale in frizzante in casa direttamente dal rubinetto o con uno di questi facili ed economici strumenti.

Gasatore per acqua

Ci sono diversi strumenti per trasformare l’acqua naturale in frizzante, ognuno dei quali differente per praticità ed utilizzo. Il gasatore per acqua è uno fra questi. Facile ed efficiente, con una manutenzione a dir poco elementare per i modelli non alimentati da corrente elettrica.

Il gasatore manuale è il più economico e pratico. Fanno parte di questa categoria il tappo autogasante, in media per bottiglie fino a 1,5 litri, e il gasatore compatto. Il primo è uno fra i più semplici da utilizzare. Trasforma l’acqua naturale in frizzante rilasciando anidride carbonica da una cartuccia apposita caricata al suo interno. Nella maggior parte dei casi le ricariche sono monouso.

C’è poi il gasatore compatto che si differenzia dal precedente sia per la ricarica che per la forma. Non più una cartuccia monouso, ma un cilindro che permette di gasare circa 80 litri d’acqua, variabili per modello. È simile ad una colonnina, con installato un beccuccio mobile che, alla pressione della leva corrispondente, rilascerà anidride carbonica nell’acqua. Uno strumento facile e pratico, la cui manutenzione si limita al ricambio della bombola una volta che questa sarà consumata.

Come trasformare l’acqua naturale in frizzante in casa direttamente dal rubinetto o con uno di questi facili ed economici strumenti

Infine, soluzione sicuramente più comoda è il gasatore con attacco alla rete idrica. Tuttavia, gli alti costi di installazione potrebbero scoraggiare gli interessati ad un sistema pratico ed economico. Ulteriore vantaggio è che, il più delle volte, oltre a fornire acqua frizzante direttamente dalla rete idrica, ha anche una funzione depurativa.

