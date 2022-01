Lavare i capelli tutti i giorni va bene, ma non è sempre possibile per via dei numerosi impegni che a volte ci troviamo ad assolvere. La cura della persona può essere rimandata per svolgere altre priorità, soprattutto se si è donna e mamma. Per questo motivo le donne hanno imparato a trovare soluzioni per apparire sempre in ordine e con poco. Anche nella cura dei capelli, che spesso risente della fretta mattutina. Eppure, è possibile avere capelli sempre profumati e freschi come appena usciti dal parrucchiere con questi 3 impensabili rimedi.

Prodotti naturali e non solo

Alcune condizioni ambientali come lo smog o il cattivo tempo o gli odori della cucina non aiutano ad avere dei capelli che sanno di fresco e di pulito. Se poi la sera prima abbiamo cucinato patatine fritte, i capelli sono rimasti intrisi dell’odore di frittura. Possiamo provvedere ad avere dei capelli sempre in ordine e profumati se li teniamo legati e coperti con un telo leggero. Questo espediente ci permetterà di non avere un ristagno di odori sulla nostra chioma. Invece potremmo usare un fazzoletto di medie dimensioni da appoggiare sul capo qualora dovessimo usare il casco per spostarci da una parte all’altra della città. I capelli ne avranno un giovamento immediato e odoreranno qualche giorno in più di pulito.

Un altro rimedio che ci permetterà di avere capelli profumati è l’utilizzo di un profumo adatto ai capelli. Possiamo acquistare un olio profumato da spruzzare sulla chioma e renderli così anche più luminosi del solito. Oppure possiamo crearne uno con una tecnica fai da te, per una fragranza personalizzata. Basterà acquistare dell’olio di riso o di semi di girasole, mettere tutto dentro una boccetta spray ben pulita e aggiungere qualche goccia del nostro olio essenziale preferito. Con la lavanda, ad esempio, ci sentiremo sempre in ordine e con l’odore di pulito addosso. Gli oli essenziali sono utili per tante pulizie da fare in casa, teniamone saggiamente qualche boccetta nei nostri sportelli.

È possibile avere capelli sempre profumati e freschi come appena usciti dal parrucchiere con questi 3 impensabili rimedi

Se invece desideriamo che i nostri capelli siano impregnati del nostro profumo preferito, basterà svolgere due semplici operazioni. La prima consiste nello spruzzare il nostro profumo in aria e mettersi sotto la nube vaporosa che sprigionerà. Così i nostri capelli saranno intrisi del nostro profumo senza che questo venga direttamente spruzzato sulla chioma e diventi aggressivo. La seconda metodologia è trovare l’hair mist del nostro profumo preferito e acquistarne uno. Se amate lo Chanel n°5, ad esempio, possiamo trovare il corrispettivo per i nostri capelli in commercio. Non è l’unico esempio, ma è il più noto. Quindi mettiamoci alla ricerca di un prodotto che ci tornerà davvero utile per profumare i nostri capelli quando lo riterremo opportuno.