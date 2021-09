Il 30 settembre uscirà finalmente in tutti i cinema d’Italia l’ultimo capitolo dell’amatissima saga di 007. Gli amanti dell’agente segreto inglese più famoso al Mondo potranno finalmente tornare ad ammirare il proprio eroe in azione. Potremmo definire questa uscita un vero e proprio parto per le difficoltà della produzione prima e della Pandemia poi. Il titolo del nuovo episodio non lascia spazio a equivoci: “No time to die”, letteralmente non c’è tempo per morire. Dovrebbe essere tra l’altro l’ultima apparizione di Daniel Craig, già in odore di sostituzione prima dell’avvio delle riprese di quest’ultimo Bond. Svelati finalmente lunghezza e retroscena dell’ultimo sorprendente e appassionante 007 in arrivo al cinema, per la gioia dei fan.

Partiamo con un record

Questa infinita e sempre appassionante saga, arrivata ormai al venticinquesimo film, ci ha sempre abituati a importanti colpi di scena. Dall’avvicendarsi degli affascinanti protagonisti che hanno fatto innamorare milioni di fan fino alla scelta del classico “cattivo” da contrapporre al nostro eroe. Passando anche per gli sponsor commerciali entrati prepotentemente, come orologi, penne, vestiti e macchine. Proprio come Le scelte di stile che hanno reso intramontabile Sean Connery. Per finire alla scelta delle Bond girl e delle “location” sempre più mozzafiato. In attesa di quanto potrà incassare ai botteghini, No time die vanta comunque già un suo record personale. Sarà infatti il più lungo film della serie con i suoi 163 minuti, speriamo davvero avvincenti. Quasi tre ore di spettacolo, che almeno ci ripagheranno del costo del biglietto.

Si torna in Jamaica

Il film inizia con un amarcord degno dei vecchi tempi, sviluppando la sua trama in Jamaica, là dove la splendida Ursula Andress uscì dall’oceano in una delle scene più famose di tutto il cinema. Ora, invece 007 in Jamaica si è ritirato dopo aveva lasciato il servizio. Mentre si gode il clima e spiagge, ecco però comparire il collega e amico di sempre, l’agente della CIA Felix Leiter. Chiederà ancora una volta aiuto al nostro mito, coinvolgendolo in una serie di avventure mozzafiato tra sequestri, sparatorie e inseguimenti. Sembrano quindi esserci ancora una volta tutti gli ingredienti per passare un bel pomeriggio in compagnia virtuale di uno dei nostri eroi di gioventù preferiti.

Un’altra novità arriva dal ruolo della protagonista del film. Non sveliamo più nulla per non togliere pathos ai nostri Lettori, ma ci limitiamo a svelare quanto voluto dalla produzione. Infatti, Barbara Broccoli, figlia di Albert, il primo e mitico produttore di 007, ha fortemente voluto una nuova figura femminile. Più giovane, più moderna, più indipendente e rappresentativa del gentil sesso attuale. A chi comunque domandava alla Broccoli se ci sarà mai una 007 in rosa, la risposta è stata decisamente negativa. James Bond sarà sempre un maschietto.

