È sicuramente uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia: il cinema. Non solo le sale multimedia, ma anche i veri e propri set cinematografici, chiusi per l’emergenza coronavirus. Tutti gli appassionati di cinema conoscono e provano l’amarezza di non poter rilassarsi con la visione di qualche nuovo film appassionante.

Tra l’altro era prevista in questi mesi l’uscita di sequel di saghe famose e ricche come quella di Batman e dei Pirati dei Caraibi. Oltre, quindi a un indotto che sta miseramente vivendo un momento di crisi assoluta, la depressione di tutti coloro che attendono le uscite dei film per rilassarsi qualche ora. In questo articolo vedremo l’incredibile asta dei più grandi cimeli dei film di Hollywood per finanziare un cinema in crisi. Un gesto, anche provocatorio da parte delle grandi case cinematografiche, per sensibilizzare l’opinione pubblica e i mezzi di informazione.

Più di 1000 cimeli

A leggere la lista de l’incredibile asta dei più grandi cimeli dei film di Hollywood la finanziaria un cinema in crisi, vengono davvero i brividi:

la spada laser di Obi Wan Kenobi di Star Wars;

la lama del compianto Robin Williams in Peter Pan;

l’abito indossato da Al Pacino nel suo matrimonio nella saga de Il Padrino;

il medaglione de I predatori dell’arca perduta con Harrison Ford;

un paio di guantoni utilizzati da Sylvester Stallone in Rocky;

il casco di Tom Cruise in Top Gun;

le divise degli acchiappafantasmi di Ghostbusters.

Valori davvero notevoli

Per aggiudicarsi queste icone che hanno fatto la storia del cinema ci vogliono, o ci sono anche voluti, migliaia di dollari. Usiamo il passato, perché, pur senza conferma, è trapelata la notizia che qualcuno di questi cimeli sia andato già ad arricchire le teche di qualche milionario. Ecco allora nei dettagli l’incredibile asta dei più grandi cimeli dei film di Hollywood per finanziare un cinema in crisi.

I punti forti

Ma, attenzione, che, in testa alla lista dei beni messi all’asta, ce ne sono tre che valgono assieme più di mezzo milione di dollari: il modellino dell’astronave di Alien, una delle meravigliose Aston Martin di James Bond. Per ultima, la splendida e famosissima Walther PPK che accompagnava nella sua fondina il grande Sean Connery nei primi 007. Proprio agli amanti dell’agente più famoso del mondo, suggeriamo l’articolo qui di seguito.

