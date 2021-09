L’autunno è arrivato e le passerelle ci ispirano mostrando gli stili che si affermeranno nelle prossime settimane. Le nuove tendenze che stanno spopolando ci suggeriscono outfit, accessori e look alla moda.

Nella prossima stagione si affermeranno tendenze molto semplici da portare sia in fatto di moda, sia di stile. Sfortunatamente, molte donne sottovalutano il potere di un nuovo taglio di capelli. Invece, possiamo cogliere l’occasione per rinnovare la nostra immagine esibendo uno di questi tagli in voga nell’autunno 2021. Ecco dunque svelate le 5 varianti di questo taglio che ringiovanisce all’istante e spopolerà in autunno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come abbiamo spiegato in un articolo precedente questi 3 colori di capelli in autunno ci faranno sembrare più giovani di almeno 10 anni.

Oggi invece ci concentreremo sui tagli più in voga suggeriti dalle passerelle e che renderanno la nostra figura più giovane e fresca. Parliamo della frangia.

Svelate le 5 varianti di questo taglio che ringiovanisce all’istante e spopolerà in autunno

La prima variante è la frangia a tendina. Questo stile che rese unica Brigitte Bardot torna in auge nell’autunno 2021. La frangia a tendina si divide al centro o a tre quarti della fronte creando una vera e propria tendina. Questo stile si adatta bene sia sui capelli corti sia su quelli lunghi.

Se abbiamo i capelli mossi possiamo abbinarla a onde che danno un effetto molto naturale. Questo tipo di stile è perfetto per chi vuole nascondere le rughe. Infatti, questo look cela in gran parte la fronte conferendo a ogni donna un aspetto più giovane.

Shag corto

Lo shag corto è un taglio estremamente personalizzabile. È perfetto perché ringiovanisce e si adatta ad ogni tipo di capello. Con questo taglio la frangia è molto stratificata conferendo volume e dinamicità alla figura. In particolare, consigliamo questo taglio a chi possiede un viso spigoloso ed ovale. Infatti, lo shag corto accorcia le proporzioni ed addolcisce i lineamenti.

Frangia corta

La frangia non si adatta soltanto a coloro che possiedono i capelli lisci. Se abbiamo i capelli ricci e ben definiti possiamo scegliere una frangia più corta nella parte centrale e scalata ai lati.

Questo taglio è perfetto per chi possiede capelli di media lunghezza e rende più giovane lo stile di chi lo porta.

Mullet

Reso celebre da David Bowie questo taglio torna in auge questo autunno. Si tratta di un tipo di taglio molto scalato e corto davanti e sui lati. Dietro resta lungo coprendo almeno il collo.

Il mullet è perfetto in particolare per visi ovali, quadrati o a cuore. Infatti, questo taglio aiuta ad armonizzare le spigolosità del viso armonizzandolo.

La frangia può essere di diverse lunghezze e irregolare e aiuta a coprire la fronte larga. Si tratta di un taglio audace che è in grado di ringiovanire la figura di chi lo porta.

Layered cut

Anche detto taglio a strati, questo taglio fornisce volume e consistenza al capello. Essendo molto scalato dà l’illusione dei capelli lunghi. Il layered cut è perfetto per persone che hanno i capelli molto sottili.

Il punto forte di questo taglio è la frangia molto corposa che si realizza con una parte di capelli piuttosto ampia.

Per ottenere il massimo da questo taglio realizziamo la piega con le punte girate verso l’esterno. In questo modo doniamo freschezza e leggerezza al nostro look ringiovanendo la figura.