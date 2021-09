Uno dei piatti più amati, ma anche più reinterpretati, è la famosissima pasta alla carbonara. Una ricetta di riferimento sembrerebbe non esistere e le discussioni sugli ingredienti giusti sono tuttora in corso.

Oggi, noi di ProiezionidiBorsa vogliamo alimentare ulteriormente questi dibattiti, proponendo un’ulteriore variante del celebre piatto poco nota. Ecco svelata la ricetta segreta di questa carbonara cremosissima con un ingrediente a sorpresa.

L’elemento che può fare la differenza

Non vi sono sostanziali cambiamenti nella preparazione della versione che proponiamo rispetto ai metodi più utilizzati. Tranne per il fatto che, al posto di quelle sbattute utilizzeremo le uova sode.

Per chi non lo avesse intuito, c’è un vantaggio ben preciso nell’usare questo ingrediente. Infatti, in certi casi potrebbero sorgere dei dubbi riguardo la freschezza delle uova che abbiamo comprato. Cuocendole in anticipo avremo la certezza di non trovarci tra le mani un prodotto poco sicuro.

Detto questo, vediamo subito come preparare il nostro succulento piatto.

Svelata la ricetta segreta di questa carbonara cremosissima con un ingrediente a sorpresa

Ecco gli ingredienti e le dosi per 4 persone:

500 gr di pasta;

4 tuorli sodi;

100 gr di guanciale;

pecorino, pepe nero e parmigiano a piacere.

Mettiamo una pentola con acqua sul fuoco e facciamo bollire, quindi buttiamo la pasta. Mentre aspettiamo che cuoce, versiamo in una ciotola il parmigiano grattugiato col pecorino. Quindi, aggiungiamo un po’ d’acqua di cottura per far rapprendere il tutto.

A questo punto, rompiamo i tuorli e li aggiungiamo agli altri ingredienti. Amalgamiamo tutto alla perfezione, fino a ottenere un composto privo di grumi. Adesso, tagliamo a listarelle il guanciale e lo sistemiamo in una padella capiente. Lasciamolo cuocere finché non avrà acquisito la giusta croccantezza.

Ultimata la cottura della pasta, la scoliamo e la versiamo nella padella col guanciale. Cuociamo ancora per un minuto a fiamma moderata.

Per finire, aggiungiamo il composto con l’uovo che avevamo messo da parte, un pizzico di pepe e mescoliamo bene. Siamo pronti per deliziarci con la nostra carbonara!

Un errore che pregiudica la buona riuscita del piatto

La carbonara è un piatto semplice da preparare e adatto anche ai neofiti. Nonostante ci siano diverse scuole di pensiero sul tipo di pasta o di carne da utilizzare, c’è un errore di preparazione che molti commettono.

Spesso, quando prepariamo il guanciale o la pancetta, tendiamo a scartare la parte grassa. Niente di più sbagliato. Sebbene potremmo rendere la ricetta più leggera, in questo modo la penalizzeremo. Il grasso, infatti, non serve solo a dare più sapore al piatto, ma aiuta a saltare meglio la pasta. Dunque, occhio a questo passaggio!