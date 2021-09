La bellezza non ha età. Nonostante ciò, molte donne vivono con ansia il passare del tempo e i cambiamenti del corpo. Cambiano le forme e anche l’aspetto della pelle, ma non dobbiamo lasciarci prendere dallo sconforto.

Basterà dedicare più tempo a noi stesse e usare 3 trucchi infallibili per mantenere la pelle tonica ed elastica dopo i 50 anni.

Anche il make up è uno strumento davvero importante e che può aiutarci molto. Se usato al meglio, infatti, potremmo addirittura mostrare molti anni in meno. Dunque, ecco come truccarsi a 50 anni per dimostrare 10 anni in meno valorizzando il viso.

Spiegheremo passo dopo passo tutto ciò che dobbiamo fare per nascondere i segni del tempo. Questi purtroppo si manifestano sulla pelle del viso con la comparsa di rughe e borse.

Inoltre, la pelle potrebbe perdere luminosità conferendoci un aspetto stanco e spento. Mettiamoci all’opera per scoprire come celare questi segni e valorizzare il nostro volto.

Ecco come truccarsi a 50 anni per dimostrare 10 anni in meno valorizzando il viso

Dobbiamo sapere che essere brave a truccarsi non basta per realizzare un buon make up. Dobbiamo innanzitutto prenderci cura della nostra pelle. Si tratta di un’azione che è importante non trascurare per un buon risultato finale.

Ogni giorno dobbiamo idratare a fondo la pelle. In questo modo possiamo restituirle tono e naturale luminosità.

Per ottenere il massimo da questa azione, consigliamo di scegliere una crema giorno idratante che contenga la protezione solare. Infatti, i raggi solari sono colpevoli della comparsa di macchie della pelle e rughe premature. Usiamola prima di truccarci per rendere la pelle vellutata e facilitare la stesura del make up.

No a fondotinta e correttori coprenti

Il fondotinta è un grande alleato. Ma usarne uno di tipo coprente non farebbe altro che mettere in evidenza le rughe d’espressione.

Scegliamo quindi un fondotinta extra light. Questo prodotto serve a rendere luminoso l’incarnato senza appesantirlo. Inoltre, idrata la pelle rendendola uniforme.

Anche i correttori devono essere usati con scrupolo. Scegliamo un correttore a penna che idrati la pelle nascondendo delicatamente le rughe e le occhiaie.

Labbra

Con l’età il contorno delle labbra appare irregolare e poco definito. Usiamo dunque un primer labbra per levigarne la superficie e rimpolparle. In questo modo la stesura del rossetto sarà più semplice e il risultato omogeneo.

Definiamo il contorno labbra in modo elegante e poco marcato con una matita dello stesso tono del rossetto. Possiamo scegliere senza paura toni vivaci come il fucsia e l’aranciato, ma anche il rosso e il rosa.

Occhi

Se il nostro sguardo è particolarmente segnato dal tempo, cerchiamo di non attirare l’attenzione sugli occhi. Usiamo quindi tonalità neutre o ombretti poco pigmentati e ben sfumati.

Per definire lo sguardo evitiamo l’eyeliner ed usiamo la matita. In questo modo dimostreremo un aspetto più giovane.

Per quanto riguarda le ciglia, via libera al mascara per slanciare lo sguardo. E infine, usiamo una matita color burro per la rima interna dell’occhio. Questa servirà a dare vita ad occhi spenti e segnati dal tempo.

Sopracciglia

Anche le sopracciglia con il passare del tempo diventano meno folte e definite spegnendo lo sguardo. Usiamo una matita specifica per le sopracciglia per ridefinirle e riempire eventuali buchi.

Scegliamo tonalità naturali per ottenere un effetto elegante ma sofisticato.