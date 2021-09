Giunge proprio agli sgoccioli del termine di scadenza la proroga della domanda per ottenere l’assegno unico temporaneo. In particolare il Consiglio dei Ministri, riunitosi in data 29 settembre, ha approvato un Decreto-Legge recante importanti novità. In particolare, ha introdotto disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di assegno temporaneo. Arriva la proroga dell’assegno unico temporaneo figli 2021 e si potranno ancora chiedere gli arretrati, proprio un giorno prima della scadenza fissata per il 30 settembre.

In particolare, fino a prima dell’approvazione del predetto decreto, solo per le domande inoltrate entro il 30 settembre 2021 potevano richiedersi le mensilità arretrate. Mentre per quelle successive, la misura sarebbe stata erogata dal mese di presentazione della domanda. Come illustrato nell’articolo È questa la procedura per avere l’assegno temporaneo per i figli minori dall’INPS.

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 ottobre 2021 i termini precedentemente fissati al 30 settembre, per la presentazione delle domande con effetto retroattivo. La misura dell’assegno temporaneo figli minori è stata prevista con lo scopo di dare un sostegno immediato alla natalità e genitorialità. Questa misura è stata prevista in via transitoria, dal primo luglio al 31 dicembre 2021, in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale.

L’assegno Unico e Universale riguarderà tutti i nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività e sostituirà le varie misure previste finora per le famiglie. Ovvero, gli assegni familiari, il bonus bebè e le detrazioni per i figli a carico. Così come illustrato nell’articolo Novità per le famiglie italiane, l’assegno unico e universale, è definitivo con queste modalità e requisiti ISEE.

L’Assegno temporaneo, in particolare, è previsto ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare. I destinatari della misura sono:

disoccupati;

coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

titolari della pensione da lavoro autonomo;

nuclei che non hanno uno o più requisiti per ottenere l’Assegno per il Nucleo Familiare;

lavoratori autonomi.

Le domande possono presentarsi mediante:

il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164, da rete fissa, o il numero 06 164 164 da rete mobile;

i Patronati;

il portale web, accedendo con le proprie credenziali.

Con l’approvazione del Decreto anche le domande presentate dopo il 30 settembre, ma entro il 31 ottobre 2021, potranno ottenere l’assegno temporaneo in maniera retroattiva. Pertanto, chi non ha presentato ancora la domanda o non aveva intenzione, adesso ha più tempo per ottenere un sostegno per il proprio nucleo familiare.

