Se vogliamo avere un aspetto curato è molto importante avere unghie e mani in ordine. In molte di noi si rivolgono a un’estetista per fare una manicure a regola d’arte. I costi delle estetiste, però, sono altini e non sempre noi vogliamo spendere soldi per mettere lo smalto. Se sappiamo come fare, possiamo realizzare una manicure a regola d’arte a casa nostra.

Una manicure a regola d’arte ha bisogno di due semplici oggetti

Chi ama avere unghie sempre in ordine sa bene che esistono innumerevoli accessori per la cura delle unghie. Dai mille smalti curativi, ai bastoncini per correggere gli errori, alle formine per mettere lo smalto senza errori. Se sappiamo quali step seguire questi oggetti, però, potrebbero essere del tutto inutili.

Infatti, con un po’ di pratica, avremo bisogno solo dello smalto e del pennellino in dotazione, di nient’altro. Basti pensare che le estetiste stesse solitamente mettono lo smalto in una sola passata, senza correzioni successive. Se conosciamo il loro segreto, possiamo imparare anche noi a mettere lo smalto in pochi secondi senza errori, sbavature e bisogno di passare molte volte sulla stessa zona.

Svelata la regola infallibile per mettere lo smalto sulle unghie in maniera perfetta e senza sbavature

La prima regola fondamentale è quella di cercare di avere la mano decisa, senza tremolii ed incertezze. Ora non ci resta che posizionarci su una superficie piana e dura, alla luce e al riparo dal vento.

Adesso possiamo tirare fuori il pennello dello smalto e fare un piccolo puntino al centro dell’unghia. Ora portiamo il puntino verso il basso sino al margine inferiore dell’unghia. Continuiamo, con un movimento deciso, verso sinistra e poi verso l’alto.

Ora torniamo al lato interiore dell’unghia e di nuovo facciamo lo stesso movimento nell’altra direzione. A questo punto avremo una sorta di cerchio di smalto con un buco vuoto al centro. Ora, sempre col nostro pennellino, andremo a riempire la parte vuota.

Se avremo seguito tutti i passaggi e non avremo esitato nel stendere il tratto, lo smalto sulla nostra unghia sarà steso a regola d’arte, senza sbavature né errori grossolani. Ora non ci resta che far seccare e poi se vogliamo possiamo ricoprire con un top coat protettivo per allungare la durata dello smalto.

Ecco, quindi, svelata la regola infallibile per mettere lo smalto sule unghie in maniera perfetta e senza sbavature. Quando saremo stufe dello smalto potremo rimuoverlo senza fatica seguendo questo geniale consiglio.