Per risolvere tutti i problemi che ogni giorno ci capitano spesso ricorriamo alla nostra esperienza. E quando non abbiamo la risposta la cerchiamo su Internet. Sebbene ci siano informazioni vere sia nelle credenze che si tramandano per generazioni sia sul web, alcune notizie sono false.

Anche nelle credenze popolari ci sono fake news

In questo articolo abbiamo visto che sono state smascherate queste credenze sull’alimentazione che girano in rete ma che in realtà sono bufale. Purtroppo l’alimentazione non è la sola vittima di fake news. Infatti, anche altri aspetti della nostra vita quotidiana sono soggetti a informazioni errate, spesso frutto di credenze popolari prese per vere solo perché si tramandano da secoli. Vediamo quindi di fare attenzione a questi rimedi casalinghi fai da te radicati nelle nostre abitudini che sono assolutamente falsi.

A dirci che questi rimedi fai da te sono falsi è l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in questo portale dove avverte di tutte le bufale che girano online. Vediamone alcune.

Primo tra tutti i falsi miti sfatati dall’ISS troviamo un grande classico che riguarda le meduse, animali che ogni anno pizzicano con i loro tentacoli urticanti molti di noi. I rimedi fai da te più gettonati sono ammoniaca o urina. L’ISS ci dice che non solo sono inutili ma potrebbero addirittura peggiorare l’irritazione locale. Altro consiglio che ci viene dato è applicare le pietre bollenti. Sebbene si possa avere una sensazione di sollievo, per inattivare le tossine bisognerebbe superare i 50°C. Se la sabbia o le pietre arrivassero a tale temperatura, i nostri piedi subirebbero un’ustione di terzo grado, quindi ecco spiegato perché anche questa credenza è una falsità.

Quando abbiamo un brufolo e cerchiamo su Internet cosa fare in molti ci consigliano di mettere il dentifricio. Non ci farà passare l’acne. Questa convinzione errata deriva probabilmente dal fatto che chi ha provato a farlo ha sentito un leggero bruciore e quindi ha pensato fosse efficace. In realtà non stiamo migliorando la situazione perché la composizione chimica del dentifricio potrebbe contenere sostanze irritanti per la pelle.

Terzo mito da sfatare è una credenza popolare molto diffusa. Secondo questa credenza le cipolle sono in grado di attrarre virus e batteri e quindi sono rimedi naturali efficaci contro tosse e raffreddore. Questo falso mito consisterebbe nel mettere delle fette di cipolla in giro per casa per impedire che gli abitanti contraggano l’influenza. Come spiega l’ISS non esistono cibi che attraggano microbi quindi lasciare la cipolla affettata in giro per casa non ha proprietà miracolose o curative.

I rimedi naturali sono sempre la soluzione migliore?

Come abbiamo visto nell’articolo spesso e volentieri i rimedi naturali, proprio come i farmaci, possono rivelarsi inefficaci. C’è chi erroneamente pensa che i prodotti naturali siano sicuri e privi di controindicazioni e che invece le medicine facciano male. Questo non è del tutto vero infatti chi preferisce utilizzare rimedi naturali dovrebbe prima consultarsi con il medico per accertarsi che non siano inutili o dannosi per la salute.