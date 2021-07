Lo smalto sulle unghie è una delle decorazioni più amate del make-up femminile. Ad onor del vero dobbiamo dire però che lo smalto dona un aspetto sensuale e raffinato ma solo quando è messo nel modo giusto e senza sbavature. Non c’è niente, infatti, di più triste, di una manicure vecchia di settimane con lo smalto rovinato e le unghie non uniformi, per questo dovremmo seguire questo consiglio per fare durare di più lo smalto.

Dato che ogni manicure perfetta inizia dalla rimozione dello smalto precedente oggi vedremo un incredibile trucco per rimuovere lo smalto in due minuti.

Un uso geniale che ci semplificherà la vita

Se vogliamo rimuovere lo smalto vecchio abbiamo varie opzioni. Possiamo usare il classico solvente per unghie picchiettandolo con i batuffoli di cotone. Oppure usare quei barattoli contenenti una spugna imbevuta di solvente per un risultato perfetto in maniera molto rapida. Sarà sufficiente inserire le dita ad una a una e ruotarle e lo smalto svanirà.

Se però vogliamo togliere lo smalto vecchio in maniera super rapida possiamo usare un altro trucco, che ci permetterà di rimuovere ogni traccia dello smalto vecchio in maniera precisa, senza sprechi e in maniera incredibilmente veloce.

Tutto ciò che dobbiamo fare è procurarci una confezione vecchia di smalto ormai terminato e riempirla con dell’acetone per unghie.

Ecco un incredibile trucco per rimuovere lo smalto in due minuti

Ora che abbiamo la nostra boccetta possiamo iniziare a usare questo metodo davvero incredibile ogni volta che lo vorremo. Se abbiamo dello smalto da rimuovere possiamo intingere il pennellino della boccetta e spalmarlo sull’unghia. In questo modo, in pochi secondi, lo smalto si scioglierà, noi non avremo sprecato solvente inutilmente e rimuoveremo anche lo smalto nascosto nelle pieghe difficilmente raggiungibili col cotone.

Ora che abbiamo scoperto questa tecnica sarà difficile tornare indietro, facile, efficace ed economica, davvero geniale.