Sono tante le cose che possono aiutarci a mantenere in salute le piante del nostro orto. Oltre ovviamente ai prodotti specifici che sono sul mercato con questo scopo, come sappiamo possiamo affidarci anche ai rimedi naturali. Fondi di caffè, acqua di cottura, bucce di agrumi, sono solo alcune delle risorse che possiamo utilizzare per far durare a lungo il nostro orto e allontanare le possibilità che arrivino problemi. Ma non finisce qui, c’è anche un altro metodo che bisogna assolutamente conoscere.

L’unione fa la forza

La natura ha dei processi a dir poco affascinanti. Dobbiamo sempre ricordare che tutto ciò che vediamo nel mondo animale e nella vegetazione esiste prima di noi e nonostante la nostra attenzione. Per questo motivo le piante sanno come trovare risorse anche da sole, e il modo migliore in cui lo fanno è quello di aiutarsi a vicenda. Difatti la disposizione dell’orto non deve mai essere casuale, ma deve seguire uno schema preciso, che tenga conto di fattori molto importanti. Oggi parliamo di uno di questi. Infatti ecco svelata la pianta che non può mancare accanto al basilico se lo vogliamo florido, in forze e da far morire d’invidia.

Non una qualsiasi

Dicevamo dunque che la disposizione non deve essere causale. E non per caso qualche tempo fa ci eravamo occupati in questo articolo di come le zucchine traessero enormi vantaggi dalla vicinanza di una pianta in particolare. Oggi ci soffermiamo sull’argomento ma svelando un’altra coppia che, se formata, non potrà che far del bene a noi e all’orto. Dunque ecco svelata la pianta che non può mancare accanto al basilico se lo vogliamo florido, in forze e da far morire d’invidia.

Parliamo della carota. Ebbene si, la carota, in questo caso soprattutto, si rivela ben più che un ortaggio qualsiasi. Non tutti sanno infatti che questa pianta presenta una struttura di radici molto sviluppata che, tra gli altri, ha il vantaggio di provvedere umidità alle radici delle specie che trova nelle vicinanze. Neanche a dirlo, il basilico non può che giovare di una condizione del genere. Ed è proprio per questo che se posizionato accanto alle carote, a circa trenta centimetri, si creeranno le condizioni per una crescita del basilico indisturbata e rigogliosa.