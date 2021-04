Decidere di coltivare autonomamente delle piante nel proprio giardino o terrazzo è sicuramente una scelta condivisibile e auspicabile. I benefici che si possono ottenere sono infatti diversi. Innanzitutto daremo colore al nostro spazio esterno, ma non solo. Avremo anche la possibilità di avere a disposizione, quando arriverà il momento, di tutti i frutti che le nostre piante potranno donarci. E già solo questo ripagherebbe tutti gli sforzi.

Problemi del mestiere

E a dir la verità gli sforzi che stanno dietro la cura di un orto non sono pochi. Non solo dobbiamo fare attenzione a come e quando annaffiare, piantare e raccogliere. Ma è necessario anche affrontare dei problemi che, sebbene siano molto comuni, si rivelano alquanto fastidiosi. Per questo motivo, sperando di far cosa utile ai nostri Lettori, sveleremo un ottimo metodo per risolvere uno degli inconvenienti più diffusi. Infatti vediamo perché basta mettere questa pianta vicino alle zucchine per mantenerle in salute ed evitare che marciscano ancora prima di crescere.

I vantaggi del rosmarino

Tra le tante piante che è possibile coltivare autonomamente nel proprio orto, una delle preferite di molti è quella delle zucchine. Eppure proprio questa pianta, alle volte, potrebbe crearci non pochi problemi. Infatti non è raro notare come i fiori marciscano molto presto, ancor prima di avere la possibilità di uscir fuori e rendersi visibili. Le cause per cui questo avviene possono essere diverse. Oggi ci occuperemo di una in particolare, e di come trovare un’ottima soluzione in grado di aiutarci. Dunque ecco perché basta mettere questa pianta vicino alle zucchine per mantenerle in salute ed evitare che marciscano ancora prima di crescere. Stiamo parlando del rosmarino.

Infatti quando ci troviamo di fronte a questo problema solitamente è perché la pianta non ottiene tutto il polline che necessita. Quindi, in sostanza, mancano gli insetti in grado di fornire questa componente importantissima. Ovvero le api. Ed è proprio questo il motivo per cui in molti consigliano di posizionare accanto alle zucchine una pianta in grado di attirare le api e altri insetti utili per questo obbiettivo. Neanche a dirlo, il rosmarino è perfetto per ottenere questo risultato. Difatti tra le sue ottime qualità ha anche quella di richiamare le api. Di conseguenza i fiori della pianta di zucchine otterranno il polline necessario alla crescita, e noi avremo un’ottima chance di risolvere questo problema. Provare per credere. Ecco dunque il motivo per cui basta mettere questa pianta vicino alle zucchine per mantenerle in salute ed evitare che marciscano ancora prima di crescere.