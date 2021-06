La salute del nostro corpo passa anche attraverso la cottura del cibo. Il modo in cui prepariamo gli alimenti incide sul nostro fisico e può essere più o meno salutare. Alcuni metodi di cottura sono decisamente più indicati di altri, perché riescono a offrirci tutte le proprietà nutritive degli alimenti senza danneggiare il nostro organismo.

Tra questi la bollitura. Infatti, Questo metodo di cottura è tra i più sani ed è formidabile per prevenire il colesterolo alto, ecco come sfruttarlo alla perfezione.

Perché dovremmo bollire il cibo all’occorrenza

La nostra Redazione ha dimostrato in più circostanze di tenere alla salute del proprio pubblico, dando buoni consigli in merito. Il suggerimento di oggi è quello di bollire gli alimenti quando è possibile. Il motivo è presto spiegato.

Questa tecnica è una delle più naturali ed elimina i grassi da condimento, aiutando ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. Bastano solamente acqua o brodo, sale e spezie. Inoltre rende più digeribili e sani gli alimenti, perché li depura da tossine e germi. È anche molto versatile, perché possiamo utilizzarla sia per verdure e legumi che per carne, riso, pesce e uova.

I suggerimenti per una bollitura ottimale degli alimenti

Questo metodo di cottura è tra i più sani ed è formidabile per prevenire il colesterolo alto, ecco come sfruttarlo alla perfezione.

Bollire ha i suoi benefici, ma è bene seguire alcune accortezze al riguardo. Infatti, cuocendo troppo il cibo potremmo disfarlo e fargli perdere tutte le sue sostanze nutritive.

Quindi è necessario che gli alimenti restino in acqua solamente il tempo necessario. Per questo conviene aggiungerli in pentola solamente quando l’acqua è in ebollizione. Così com’è importante toglierli in tempo appena ci sembra che abbiano raggiunto la cottura ottimale. Non lasciamoli un minuto di più.

Ultimo consiglio: dopo aver cotto in acqua le verdure, sciacquiamole sotto acqua fredda. Bloccheremo così la cottura e manterremo intatte le loro proprietà nutritive.