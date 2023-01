Svelata la forma perfetta che valorizza unghie corte o lunghe e sta spopolando in questo momento

Unghie smangiucchiate e rovinate? Ecco la manicure semplicissima perfetta per averle sempre in ordine.

Quante volte siamo pensierose o nervose e ci ritroviamo a mangiucchiarci le unghie? Una cattiva abitudine, davvero molto comune.

Oppure ancora, quante volte mentre siamo sui mezzi che rientriamo da lavoro capita di soffermarci su mani screpolate e unghie tutte smangiucchiate?

Insomma, anche chi non è fan di smalti e glitter potrebbe rimanere un po’ interdetta di fronte ad una manicure così desolante.

In ogni caso, non servono lunghe sessioni dall’estetista per risultare ordinate e raffinate così come non è necessario sfoggiare unghie lunghissime o fare trattamenti gel.

A tal proposito, ecco svelata la forma perfetta che valorizza unghie corte o lunghe e sta bene proprio a tutte.

Le squoval nails

La tendenza del momento, che ha conquistato le celebrità e sta impazzando sui social, sono le unghie dalla forma squoval.

Si tratta della perfetta combinazione tra quadrato e ovale, che assieme al classico tondo sono tra le forme privilegiate quando si parla di manicure.

Poi, naturalmente, c’è anche chi si lancia su versioni più azzardate come le unghie a stiletto, particolarmente appuntite, fino alle coffin nails.

In questo caso, si tratta di unghie a forma di diamante, ancor più spigolose di quelle a stiletto, che vanno restringendosi verso la punta.

Svelata la forma perfetta che valorizza unghie corte o lunghe ed è la più alla moda in circolazione

Ma torniamo alle unghie squoval, che promettono di restare al primo posto tra le tendenze per parecchio tempo.

Quello che le rende così desiderabili è proprio la forma: una sintesi perfetta tra ovale e quadrato, non troppo morbida e nemmeno troppo geometrica.

In poche parole, le unghie squoval sono sì quadrate, ma i bordi risultano più arrotondati e smussati, mettendo così d’accordo tutte sulla forma finale.

Per quanto riguarda il colore, questo tipo di unghie si abbina splendidamente sia con smalti scuri che con quelli color pastello.

Le manicure più alla moda del 2023

Detto questo, visto che abbiamo menzionato la forma più acclamata del momento, non resta che scoprire anche gli smalti più quotati.

A conquistare il podio sono anzitutto le unghie nude, discrete ma eleganti al tempo stesso, in tutte le loro possibili variazioni sul tema.

Chi ha una carnagione scura dovrebbe preferire la tonalità color latte mentre alle pelli più chiare dona l’effetto glazed donut.

Il segreto per renderlo accattivante è semplicissimo: basta rifinire la manicure con un top coat lucido extra brillante.

Altre tonalità nude pronte a conquistare il cuore sono poi il rosa beige o lattiginoso e il beige chiaro, anch’esse semplici ma estremamente raffinate.

Naturalmente, chi ama un look più deciso e dirompente non deve fare altro che aggiungere glitter, strass o cristalli su una o più dita.

Inoltre, chi ama il rosa alla follia, sarà entusiasta all’idea di scoprire che torna protagonista anche nel 2023 la tendenza unghie Barbiecore.

Del resto, il rosa è stato portato in passerella più volte ed è prevista a breve l’uscita del film sulla bambola più iconica di sempre.

Anche in questo caso, ci sono tanti modi, più o meno discreti, di abbracciare la tendenza di cui stiamo parlando.

Unghie swirl, ma anche accent con due varietà di rosa cremoso, oppure una french delicate con rosa solo in punta.