Fai questo prima di tagliare le cipolle per non piangere mai più e non avere le lacrime

Se ami le cipolle ma non sopporti di piangere tutte le volte che le tagli non perderti questa furba soluzione

C’è chi la ama e chi non la tollera ma la cipolla è uno degli ortaggi base della cucina mondiale. Infatti, pochi ingredienti in cucina vengono sfruttati a livello globale come la cipolla, della quale si contano decine e decine di specie.

La cipolla può essere usata come base per insaporire piatti di carne e pesce, come nel caso del soffritto, oppure diventare protagonista del piatto come nella soupe d’oignon francese. Ma non mancano poi cipolle in agrodolce per accompagnare magari delle sarde in saor, o le cipolline glassate in forno, cipolle ripiene e gratinate, cipolle caramellate o semplicemente tagliate sottili in insalata.

Chiaramente, ogni cipolla ha una sua peculiarità di gusto che meglio si sposa alle diverse preparazioni. Ad esempio, se vogliamo gustare la cipolla a crudo orientiamoci verso la rossa di Tropea, mentre per soffritti e fondi meglio le bianche o le bionde.

Fai questo prima di tagliare le cipolle e non piangerai mai più

Insomma, le soluzioni con questo strepitoso quanto umile ingrediente non mancano per certo. Tuttavia, il problema con cui si ha a che fare quando trattiamo le cipolle sono i fiumi di lacrime che ci investono quando ci apprestiamo a tagliarle. Quante volte ci sarà infatti capitato di piangere come dei bambini alla seconda fetta di cipolla tagliata.

Beh, come per tante cose in cucina, la soluzione è tanto semplice quanto efficace. Nello specifico le soluzioni per evitare definitivamente lacrime durante il taglio delle cipolle sono 2.

Il primo consiglio è quello di mettere le cipolle in frigo prima di utilizzarle in modo tale che queste raggiungano una temperatura più bassa. In questo caso gli olii essenziali saranno meno propensi a propagarsi nell’aria e dunque irritare gli occhi.

Ma ancor di più il modo più semplice e rapido per evitare occhi lacrimanti e irritati e bagnare il coltello con dell’acqua.

Facile e intelligente

Fai questo prima di tagliare le cipolle e noterai subito la differenza. In particolare, con cipolle molto forti, come le cipolle bianche, questo trucchetto è fondamentale. Bagna la lama del coltello con della semplice acqua corrente e poi procedi al taglio e vedrai che non avrai nessun tipo di fastidio al termine della preparazione.

Ora che sappiamo come evitare occhi rossi e piangenti possiamo usare le cipolle come preferiamo. Ad esempio, dopo aver tagliato una Julienne di cipolla mettiamola in padella a fiamma media, aggiungiamo dello zucchero di canna, un pizzico di sale e di aceto. Lasciamo cuocere a fiamma bassa per circa 30 minuti per ottenere delle perfette cipolle caramellate.

Le idee con la cipolla, comunque, non si fermano alla sola polpa ma anche alla buccia.