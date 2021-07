Col caldo soffocante di luglio sale la voglia di snack rinfrescanti. Ma alla lunga gelati e granite annoiano un po’. Per fortuna esiste un’alternativa fai-da-te. Non solo è golosa, ma anche salutare. Ecco come prepararla.

Svelata la dolce e freschissima merenda che abbassa la pressione e protegge il cervello

L’ipertensione è un problema di molti italiani. Per combatterla uno stile di vita sano è fondamentale. Questo comprende, ovviamente, una corretta alimentazione.

Esistono infatti alcuni alimenti che contribuiscono ad abbassare la pressione. Per esempio un olio diverso da quello d’oliva.

Fra questi cibi c’è anche lo yogurt: studi scientifici affermano che chi lo consuma circa cinque volte a settimana ha un rischio meno elevato di soffrire di ipertensione.

Un altro alimento utile per abbassare la pressione sono i mirtilli. Infatti è dimostrato che questi frutti di bosco hanno un effetto protettivo su tutto il sistema cardiovascolare. Il merito è dell’elevato contenuto di polifenoli.

Ma non è tutto qui. Secondo gli scienziati, i mirtilli sono anche un ottimo aiuto per il cervello. Infatti sono ricchi di flavonoidi, sostanze che aiutano a mantenere la mente giovane.

Combinando yogurt e mirtilli, quindi, si ottiene un vero e proprio concentrato di salute. Questi ingredienti possono essere usati per preparare delle golose barrette ghiacciate. Ecco svelata la dolce e freschissima merenda che abbassa la pressione e protegge il cervello!

Come si preparano le barrette di yogurt ai mirtilli

Cucinare le barrette di yogurt ai mirtilli è davvero facilissimo. Bastano un vasetto di yogurt greco da 300 grammi, un cucchiaio di miele e mirtilli (o altri frutti di bosco a piacere).

Per prima cosa bisogna unire lo yogurt e il miele. Poi foderare una teglia con carta da forno. Stendervi uniformemente il composto (lo spessore deve essere di circa un centimetro). Spargere i mirtilli sullo yogurt.

È quasi fatta: non resta che mettere la teglia in freezer e aspettare circa quattro ore. Infine basterà rompere o tagliare il dolce, in modo da ricavarne delle barrette.

Lo snack salutare è servito! Lo si può consumare subito oppure conservare in congelatore. E magari accompagnarlo con la dolce bevanda che mantiene giovane il cervello e aiuta a dormire meglio.